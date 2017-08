Vergelijking: de nieuwe Rolls-Royce Phantom versus de oude

De Cadillac onder de luxe limousines is geheel in het nieuw gestoken. Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van het oude model.

Het was een gewichtig moment in de autowereld, de introductie van de nieuwe Phantom. Na het (soort van) verdwijnen van Maybach en dankzij het uitblijven van paradijsvogels als de DiMora Natalia, kunnen we de Rolls-Royce Phantom momenteel beschouwen als de koning van de luxe limo’s.

Reeds met de vorige Phantom keerde Rolls-Royce echter terug aan de top van de automotive voedselketen. Rolls-Royce claimde ook in de jaren voor de zevende generatie Phantom de beste auto’s ter wereld te bouwen. Zelfs opper-Brit Jeremy Clarkson moest echter toegeven dat dat pas met de door BMW ontwikkelde Phantom VII ook weer echt de waarheid was en niet slechts een holle frase.

Ondanks een gebrek aan concurrentie heeft de Phantom VIII dus een naam hoog te houden, die zoals de ‘VIII’ al weggeeft inmiddels acht generaties teruggaat. Maar welke wapens kan de auto in de strijd gooien om deze taak adequaat te kwijten?

Looks:

Geen enkele liefhebber van het design van de zevende Phantom zal tegen de borst gestoten worden door het design van de achtste. Rolls-Royce heeft duidelijk gekozen voor evolutie in plaats van revolutie. Van alle kanten lijkt het nieuwe model als twee druppels water op het oude. Hooguit is de achterkant iets wulpser vormgegeven. Afgezien daarvan zijn het vooral de moderne lichtunits die de Phantom onderscheiden van het vorige model, vooral als je de auto vergelijkt met de Phantom VII van vóór de facelift. Die had een stel rechttoe rechtaan koplampen die het model niet per se een sierlijke indruk gaven. Sommigen trokken zelfs schamperend de vergelijking met een SRV-wagen. For shame!

Ook in het interieur geen verrassingen qua looks. Hierbij speelt het feit dat alle gadgets grotendeels ‘verscholen’ zitten achter (houten) paneeltjes een rol: dat was bij de oude zo en is ook bij de nieuwe zo. De vernieuwingen die er wel zijn qua gadgets vallen zo niet direct in het oog.

Techniek

Zoals @willeme al een keer meldde in een ander artikel levert BMW vrijwel geen atmosferische motoren meer in auto’s. De enige uitzonderingen hierop waren de range extender in de BMW i3 en tot voor kort de 6.75 liter grote V12 in de Rolls-Royce Phantom VII. Maar de range extender mag de atmosferische toorts nu helemaal in zijn eentje dragen, want de Phantom VIII krijgt turbo’s.

Hoewel we normaal gesproken enige bedenkingen hebben bij dit soort stofzuigers, passen ze eigenlijk wel bij de Phantom. Keihard doorjanken in de toeren om er het uiterste uit te halen doe je toch niet en geluid van de motor is iets wat voorbestemd is aan mensen buiten de auto.

Daarbij heb je dankzij de turbo’s een nog grotere zee van koppel om op te zoeven bij lagere toeren. Geloof het of niet: volgens sommigen ontbrak het daar enigszins aan bij de Phantom VII. Een leuk detail is dat BMW niet gewoon de motor van de Ghost/Wraith/Dawn/M760Li in de Phantom gelepeld heeft, maar er voor gezorgd heeft dat de motor de historisch verantwoorde inhoud van 6.75 liter heeft. Het vermogen is eigenlijk niet belangrijk, maar speciaal voor jullie fetisjisten: de Phantom heeft nu 570 pk. De vorige had 453 pk.

Een fluisterstil interieur:

Rolls-Royce heeft zich kosten noch moeite bespaard om de achtste Phantom de stilste auto ter wereld te maken. Daarvoor zet het zo’n 130 kilo aan geluidsisolatie in. Rolls-Royce gebruikt onder andere dubbele lagen plaatwerk voor de vloer en het spaceframe van de auto, waar een speciale foam tussen zit. Speciale banden helpen ook mee de hoeveelheid decibels die de koets binnendringen te drukken. Waar het allemaal goed voor is? Uiteindelijk zijn alle maatregels samen goed voor een geluidsreductie van tien procent ten opzichte van de vorige Phantom bij een snelheid van 100 kilometer per uur.

Een kunstgalerij op je dash:

Individualisatie wordt steeds belangrijker en Rolls-Royce speelt daar op in door klanten de mogelijkheid te geven hun favoriete kunst te verwerken in het dashboard. De Britten noemen dit zelf ‘The Gallery’. Een porseleinen roos, een veer van een vogel, een kunstwerk van Liang Yuanwei, het kan allemaal. De meest intrigerende optie vind ik echter de mogelijkheid om een 3D-model van je eigen DNA streng in goud in je dash te integreren. De nieuwe ultieme vorm van zelfbevlekking?

Geen Drophead en Drophead Coupe:

Van de vorige Phantom kwamen er uiteindelijk ook een coupé (rijtest) en cabrio. Maar op basis van de nieuwe Phantom zullen die varianten niet gebouwd worden. De reden is niet geheel duidelijk. Wellicht valt de vraag naar deze modellen tegen, maar er zijn ook speculaties dat het nieuwe spaceframe niet geschikt is voor tweedeurs Phantoms. Om volume te draaien heeft Rolls-Royce de modellen ook niet nodig, want zoals bekend gaat het merk binnenkort een SUV bouwen met de naam Cullinan.