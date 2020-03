Gekke Fransman propt Maserati-V8 in Mini Moke

Deze geniale creatie kan van jou zijn.

Het is fijn dat er naast verstandige mensen en gestoorde mensen ook nog prettig gestoorde mensen zijn. Zij maken de wereld namelijk een stuk interessanter. Een van deze mensen is de Fransman Ludovic Lazareth. Op Autoblog hebben we al vaker knotsgekke motoren en quads laten zien die uit zijn koker kwamen. Deze keer is Lazareth aan de haal gegaan met een Mini Moke.

Oké, we moeten even meteen een ding recht zetten: het is geen echte Mini Moke. Het is een moderne herinterpretatie van Lazareth. Dat mag echter de pret niet drukken. Want pret zul je zeker hebben, aangezien de Fransen er een dikke Maserati V8 in hebben gelepeld.

Om precies te zijn gaat het om de 4.7 liter V8 die we kennen uit de vorige Quattroporte. Dit blok levert 470 pk en 520 Nm koppel. Redelijk krankzinnig in een auto met een gewicht van maar 850 kg. Lazareth gebruikte ditzelfde blok eerder voor een brute vierwielige motorfiets.

Als je benieuwd bent hoe het is om Maserati-geluiden uit een Mini Moke te horen moet je vooral even de onderstaande video bekijken:

Kleine waarschuwing: de auto is niet geschikt voor gebruik op het water. Dit lijkt misschien een vrij overbodige opmerking, maar de Mini’s die Lazareth eerder bouwde waren dat wél. Die hadden alleen geen Maserati-V8 onder de motorkap.

Het goede nieuws is dat dit gestoorde gebakje te koop staat. Je moet er ook snel bij zijn, want op is op. Het is voorlopig namelijk een eenmalige actie van Lazareth. Van de amfibie-versie worden wel grotere aantallen gebouwd. Mocht je naast het net vissen dan kun je daar dus altijd nog voor gaan.

Foto’s: Lazareth