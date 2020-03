McLaren grijpt opnieuw terug naar de jaren ’60 met deze Elva

MSO kan zich weer uitleven met de Elva.

Waar Ferrari de Tailor Made-afdeling heeft en Lamborghini Ad Personam heeft McLaren MSO. Bij MSO lijken ze vaak nog verder te gaan dan de Italianen als het gaat om bijzondere uitvoeringen. We hebben al van alles voorbij zien komen: van de meest opvallende kleurovergangen tot historische liveries.

Voor deze laatste categorie leent de McLaren Elva zich uitstekend. Dit model is namelijk direct geïnspireerd op de racewagens van Bruce McLaren. Dankzij de afwezigheid van zowel dak als voorruit heb je ook weinig fantasie nodig om er een raceauto in te zien.

De Elva vormt dus het perfecte canvas voor een race-uitmonstering. Eerder zagen daarom al een zwart-met-witte variant, geïnspireerd op de M1A van Bruce McLaren uit 1964. Voor dit oranje exemplaar diende een andere wagen van de befaamde coureur als inspiratiebron.

MSO heeft de kleur van deze auto ‘Anniversary Orange’ gedoopt. Deze kleur is afgeleid van de M6A Can-Am-wagen die Bruce in 1967 bestuurde. Het racenummer en de naam van Bruce McLaren maken het racethema van deze Elva compleet.

De desbetreffende racewagen was erg succesvol in het Amerikaanse Can-Am-kampioenschap. De M6A onderscheidde zich door een aluminium monocoque. De auto werd aangedreven door een 5,9 liter Corvette V8. Bruce wist in slechts 11 weken een prototype neer te zetten. De M6A was vervolgens bijna onverslaanbaar in het seizoen van 1967. McLaren won namelijk vijf van de zes races.

Het is niet geheel verwonderlijk dus dat ze bij McLaren trots zijn op de M6A en met deze Elva een ode brengen aan de auto. De 815 pk sterke Elva kost in Nederland €1.774.745. De Britten laten niet weten of het om een one-off gaat of dat er meerdere Elva’s komen in deze livery. Je kunt natuurlijk ook altijd nog zelf een unieke uitvoering creëren in samenwerking met MSO.