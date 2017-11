Onderzoekers: infotainment Tesla hoort bij de slechtsten

Okee, niet alleen Tesla.

De stichting ter bevordering van het wegverkeer ‘AAA Foundation for Traffic Safety’, zeg maar de VVN (Veilig Verkeer Nederland) maar dan in Amerika , heeft onderzoek uitgevoerd met een 130-tal testpersonen en 30-tal testauto’s naar de mate van afleiding in het verkeer door de verschillende infotainment systems. Uit eerder onderzoek bleek dat het bedienen van de navigatie zelfs voor meer afleiding zorgt dan SMS’en achter het stuur. In zowel Nederland als België is men bezig om het gebruik van een smartphone in te dammen met respectievelijk de campagnes ‘Onderweg ben ik offline’ en ‘Beloofd’. Dat het bedienen van navigatie en daarmee ook infotainment nog meer afleiding veroorzaakt is zorgwekkend. Dit onderschrijft ook het belang van het onderzoek tussen de verschillende infotainment systemen.

De resultaten van dit onderzoek spraken hierbij niet in het voordeel van de nu al zo geplaagde autobouwer van elektrische voertuigen. Het systeem ziet er dan wel fantastisch uit, het blijkt minder gemakkelijk te bedienen tijdens het rijden aangezien het van de Model S (occasionvideo vind je hier) tot de categorie behoort met slechtste resultaten.

Andere slecht scorende auto’s met de hoogst mogelijke vorm van afleiding door infotainment zijn; Audi Q7, Chrysler 300 C, Dodge Durango GT, Ford Mustang GT, GMC Yukon SLT, Honda Civic Touring, Honda Ridgeline RTL-E, Mazda3 Touring, Nissan Armada SV, Subaru Crosstrek Premium en Volvo XC60 T5 Inscription.

Auto’s met een hoge mate van afleiding door infotainment; Cadillac XT5 Luxury, Chevrolet Traverse LT, Ram 1500, Ford Fusion Titanium, Hyundai Sonata Base, Infiniti Q50 Premium, Jeep Compass Sport, Jeep Grand Cherokee Limited, Kia Sorento LX, Nissan Maxima SV en Toyota Rav4 XLE.

Auto’s met een gemiddelde mate van afleiding door infotainment; Chevrolet Equinox LT, Ford F-250 XLT, Hyundai Santa Fe Sport, Lincoln MKC Premiere, Toyota Camry SE, Toyota Corolla SE en Toyota Sienna XLE.

Auto’s met een lage mate van afleiding door infotainment zijn er helaas niet.

Foto credit: Tesla Model S van @DannyBMW