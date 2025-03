Prijsverhoging Ferrari raakt niet de ‘goedkope’ modellen

Das lief. Ferrari gaat niet alle modellen duurder maken door de importheffing.

De aangekondigde importheffingen van Donald Trump voor auto’s die buiten de VS gemaakt worden raakt vooral de Amerikanen zelf. In reactie op het importtarief van 25 procent heeft Ferrari bekendgemaakt wat Amerikaanse klanten mogen verwachten van het merk.

Prijsverhoging Ferrari vanwege importheffing

Prijsverhogingen doorvoeren? Bij Ferrari zijn ze er als de kippen bij. De Italiaanse autofabrikant is niet genadeloos. Sommige modellen krijgen een uitzondering, waarbij Ferrari zelf opdraait voor de extra kosten. Dat is toch wel lief van het merk uit Maranello.

Omdat Ferrari al zijn auto’s in Italië bouwt, krijgt elk model te maken met de nieuwe belasting zodra deze op 3 april ingaat. Om de pijn een beetje te verzachten, verhoogt Ferrari de prijzen met maximaal 10 procent.

De uitzonderingen gelden voor de 296, SF90 en de Roma. Voor deze auto’s slikt Ferrari de extra kosten zelf. Niet geheel toevallig de ‘goedkopere’ modellen uit het gamma van het merk. Misschien dat de Italianen bang zijn dat ze nieuwe klanten wegjagen met een prijsverhoging. Wie weet.

Kopers van de Purosangue, 12Cilindri en F80 hebben pech: zij moeten dieper in de buidel tasten. Dit waren al peperdure modellen, daar komt nog de verhoging van de importtarieven bovenop.

Bestel nu!11!!1!

We hebben het over Ferrari. Natuurlijk hebben de marketingboys en girls iets slims bedacht. Ferrari hanteert de huidige prijzen voor bestellingen die vóór 2 april worden gedaan. Daarmee probeert het merk twijfelaars over de streep te trekken. Het zal ongetwijfeld werken, want in het geval van de Purosangue, 12Cilindri en F80 scheelt het vele duizenden dollars.

Gaat Ferrari-klanten dit boeien?

Meer eerlijk. Duizenden dollars. We hebben het over auto’s die toch al een half miljoen dollar kosten of zelfs meer. Waarschijnlijk interesseert het Ferrari-rijders weinig. Het merk is de koning van marges draaien, daar kan deze verhoging ook nog wel bij.

In 2024 verkocht het merk 13.752 auto’s wereldwijd, waarvan 3.452 stuks in de VS. Daarmee is Amerika nog steeds Ferrari’s grootste markt. Zelfs als de vraag iets inzakt, zit de fabrikant voorlopig gebakken: de orderboeken zitten al vol tot 2026. Daar gaan deze importheffingen waarschijnlijk weinig aan veranderen.