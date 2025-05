Porsche registreert historische naam, alleen wat is het?

Deel zoveel van de retro-tour van Porsche omvat het registreren van een historische naam, alleen de vorm waarin we die gaan zien is een interessant vraagstuk.

De Porsche 911 is iconisch gebleken vanwege een paar sterke kernpunten die nog steeds te zien zijn op moderne versies van de auto. Een aflopende daklijn in een vloeiende ‘rug’, bijvoorbeeld. Kleine, rechthoekige achterlichten daar aan de bodem van. Uitgesproken heupen, ruitjes in een herkenbare C-vorm en natuurlijk aan de voorkant een spitse neus, met de koplampen er als iets minder spitse uitstulpingen bovenop. Het maakt niet uit welke generatie of versie je pakt, vrijwel alle 911’s conformeren aan deze basiseigenschappen.

Raceauto’s

Behalve een kleine serie Porsche 911’en uit de jaren ’80. Bij raceauto’s als de Porsche 935 werd duidelijk dat de uitstekende koplampen een doorn in het oog waren qua aerodynamica. Op een straatauto moeten die daar zitten, maar op een raceauto kan er iets anders voor verzonnen worden. Vandaar dat de meeste derivaten van de Porsche 935 en andere op de 911 gebaseerde raceauto’s de lampen in de voorbumper hebben en een spitse, ononderbroken voorkant konden krijgen.

Flachbau

Voor de straatauto’s bedacht Porsche onder Sonderwunsch daardoor iets nieuws. Op de straatauto’s kon je namelijk ook experimenteren met de plaatsing van de lampen. In 1982 werden daarom een handjevol 911’en omgebouwd tot Flachbau, ook wel bekend als slantnose. Waar de voorspatborden dezelfde lijn volgen als de voorklep, om tot een spitse aerodynamische voorkant te komen.

Er zijn drie derivaten geweest van de Flachbau. De eerste was vrijwel identiek aan de 935, met de koplampen in de voorbumper. De tweede variant behield de bumper van de 911 waarop deze gebaseerd was (de 930 en 964 Turbo) en had de koplampen als klapkoplampen in de schuine neus verwerkt. Het gros van de 911 werd behouden, en toch kreeg de auto zo een heel ander gezicht.

De derde variant van de Flachbau stamt uit de tijd dat auto’s als de 928 en 968 al voordeden hoe klapkoplampen ook konden: de ronde koplampen ‘liggen’ in de spatborden, totdat ze moeten schijnen, dan kunnen ze rechtop staan. Zo heb je zowel de aerodynamische voordelen, maar verliest de 911 niet volledig zijn gezicht dankzij de altijd zichtbare ronde koplampen.

Een Flachbau bestellen moest dus via Sonderwunsch en er zijn tussen 1982 en 1989 naar verluidt 948 stuks van in elkaar geschroefd. Dat de Flachbau verdween had meerdere redenen, waarvan steeds strenger wordende regels rondom verlichting, gebrek aan geld om de auto’s goed te keuren en het komen van de 993-generatie allemaal meegespeeld zal hebben. Zeldzaam spul is het sowieso.

Terugkeer van de Flachbau?

Porsche heeft dus sinds 1989 geen Flachbau meer gebouwd, al zou je kunnen stellen dat de 935-hommage uit 2019 technisch gezien ook een Flachbau is. Voor de straatauto’s is het echter niet meer gelukt.

Het kan zijn dat daar verandering in komt. Bij het EUIPO dat octrooien en patentaanvragen behandelt, registreerde Porsche onlangs de namen ‘Flachbau’ en ‘Flachbau RS’. Oftewel: het lijkt erop alsof het merk daar weer iets mee wil doen. En dat kan heel logisch zijn. Porsche is namelijk al een tijdje bezig met de Heritage Design-serie, waar al drie modellen verschenen die een decennium aan 911-modellen eert. De Targa Heritage Design voor de jaren ’50, de Sport Classic voor de jaren ’60 en de Spirit 70 voor de jaren ’70. Er volgt er nog één, eentje die de jaren ’80 eert. En wat is er nou meer jaren ’80 dan een illustere, zeldzame, op de racerij geïnspireerde versie die gebouwd werd van 1982 tot 1989?

Hoe dan?

Dan rest enkel nog de vraag: hoe dan? Want, grof gezegd, de Heritage-modellen zijn relatief simpel om te bouwen. Je pakt een bestaande 911-basis, voegt er wat speciale stickerpakketten en kleine upgrades aan toe (zoals de ducktail op de Sport Classic) en klaar is kees. Het zou natuurlijk makkelijk zijn om een 911 ietwat uit te dossen als een raceauto en te zeggen ‘hier is je Flachbau-editie’. Nee, je wil natuurlijk het liefst een échte Flachbau. Kan dat echter nog, wetende dat er iets met klapkoplampen gedaan moet worden? Dat wordt immers al jaren niet meer gedaan, al lijkt 2025 het jaar van de terugkeer te zijn.

Nog even afwachten dus en sowieso nog even afwachten of de puzzelstukjes van Flachbau, Heritage Design en jaren ’80 inderdaad allemaal op hun plek vallen. We zijn benieuwd!