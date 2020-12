Met deze Opel Vivaro kun je ook slapen in je bedrijfswagen - Autoblog.nl

Voor als een klus uitloopt en je geen zin meer hebt om naar huis te rijden. Je kunt gewoon slapen in deze Opel Vivaro bedrijfswagen!

Eigenlijk mag ik geen Opel zeggen, want waar je naar kijkt is een Vauxhall. En dat heeft een reden. Deze camper uitvoering van de Duitse bedrijfswagen komt op rekening van Wellhouse Leisure. Dit is een camper specialist uit Engeland. Vandaar ook het Vauxhall logo en dus niet Opel. Maar wij Europeanen hebben met Opel te maken en dus laten we Vauxhall voor wat het is.

De Opel Vivaro bedrijfswagen als camper gaat begin 2021 verkocht worden. Er komt later ook een variant op basis van de Vivaro-e. Mocht je emissievrij op vakantie willen. Aan boord is er plek voor vier personen en optioneel kun je een bed mee bestellen. Er is een koelkast van 25 liter groot, een watertank en meerdere 12V en 240V stekkers. In de winter, het voorjaar of najaar kan het nogal koud zijn ’s nachts, maar ook daar heeft Wellhouse Leisure aan gedacht. Een 2.2kW verwarmingssysteem moet voorkomen dat je ’s ochtends ontwaakt met ijspegels aan je neus. Er is ook een keukentje en deze werkt op gas.

Je hoeft niet bang te zijn dat je opeens met een lege accu komt te staan met de kleine bestelbus. Een zonnepaneel van 100W en een apart accusysteem zorgen ervoor dat je met een gerust hart je telefoon of laptop kunt opladen.

Je kunt deze camper strikt gebruiken als vakantievoertuig. Wees echter creatief en combineer het gewoon als een Opel Vivaro bedrijfswagen. Doordeweeks aan de arbeid, in het weekend chillen aan het water. Je busje is je beste vriend, toch?