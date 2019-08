Geld verdienen? Koop een Bugatti!

Aldus WC eend.

Met geld maak je geld. Het is een gezegde dat vaak klopt als een bus. In de autobranche is het koffiedik kijken waar je geld aan kan verdienen. Het is makkelijker voorspellen als je écht iets bijzonders in handen hebt, maar daar staat in eerste instantie een flinke aanschafprijs voor tegenover.

Bugatti doet een ‘wij-van-WC-eend’, want de exclusieve autobouwer stelt dat de Veyron en de EB110 in waarde stijgen. Deze informatie delen ze niet onder het genot van een zak chips. Bugatti komt met aantoonbare zaken die deze uitspraken rechtvaardigt.

Zo is de waarde van de EB110 in de afgelopen acht jaar sterk in waarde gestegen. Bugatti beroept zich op een analyse uitgevoerd door Classic Analytics. Lag de waarde van een EB110 in 2011 nog op zo’n 280.000 euro. Tegenwoordig is dezelfde EB110 een slordige twee miljoen euro waard. Dit blijkt uit exclusieve veilingen van RM Sotheby’s waar dit soort auto’s geregeld van de hand worden gedaan.

Volgens Frank Wilke van Classic Analytics heeft dit te maken met de introductie van de Veyron in 2005 en de Chiron in 2016. Het merk Bugatti leeft weer en dit heeft financiële gevolgen voor oude modellen zoals de EB110.

Van de Veyron zijn veel meer exemplaren gebouwd dan van de EB110, toch denken de analisten dat ook deze auto een prima investering is. De gemiddelde tweedehands prijs van een Veyron lag op 620.000 euro in 2011. In 2013 was dit 730.000 euro. Vandaag de dag ligt die waarde volgens de analisten op 1,3 miljoen euro.

De firma is voorzichtig over het toekomstbeeld. De Chiron is op dit moment nog in productie en Bugatti moet er nog 100 van de 500 zien te verkopen. Of de Veyron de prijs van een Chiron gaat overtreffen is dus lastig te zeggen. En u weet: in verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Foto: Bugatti van Afrojack, Bugatti van Jeroen van den Berg