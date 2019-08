Wordt dit de eerste stijlvolle mega-SUV?

Alles is relatief, natuurlijk.

Voor wie de BMW X7 nog niet in het echt heeft gezien, het apparaat is enorm groot. Natuurlijk is dat vrij logisch, want de concurrenten zoals de Land Rover Range Rover en de eveneens spiksplinternieuwe Mercedes-Benz GLS zijn dat ook.

Aangezien men in deze klasse heel erg dikke uitvoeringen kan waarderen, is de BMW X7 M allerminst een zekerheidje. Natuurlijk, het ding staat lijnrecht tegenover de principes van BMW Motorsports, maar de zijn natuurlijk jaren geleden met liefde overboord gekieperd.

Een BMW X7 M is misschien ook wel iets te veel van het goede. De X7 M50i is de voorlopige rangetopper. Wat dat betreft is het goed dat er geruchten komen vanuit Buchloe. Naar het schijnt is Alpina bezig met de ontwikkeling van de XB7. De renderspecialisten van Kolesa gingen er alvast mee aan de slag en kwamen uit op dit resultaat.

We zien de klassieke Alpina kenmerken: 20-spaaks velgen, donkergroene lak en een subtiele bodykit. De Dekoset is ditmaal achterwege gelaten, wat overigens mogelijk is op alle Alpina’s. De Alpina XB7 zal waarschijnlijk dezelfde aandrijflijn ontvangen als de Alpina B5, waar Wouter onlangs mee heeft gereden. Dus een 4.4 liter V8 met twee turbo’s, goed voor 608 pk.

Deze renders geven een goed beeld hoe de auto eruit komt te zien. Eerlijk is eerlijk, de Alpina behandeling staat de X7 erg goed. Het is net even wat stijlvoller dan een matzwarte Brabus G63 AMG. Overigens staat er ook een dieselvariant, de XD7, in de planning speciaal voor de Europese markt. De dikke Alpina’s staan naar alle waarschijnlijkheid voor 2020 op de planning.