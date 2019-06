De Bugatti’s van Team Afrojack door JD Customs

Hier vind je wat je moet weten over de auto's van het team van de DJ.

Morgen gaat de Gumball 3000 van start en daarmee viert de gestoorde ‘road trip‘ alweer zijn 21ste verjaardag. Van 7 tot en met 15 juni zal de retesnelle stoet vertrekken van het Griekse Mykonos naar het feesteiland van Ibiza. Voorafgaande aan het feest zijn de Bugatti’s van Team Afrojack langsgeweest bij JD Customs om fris en fruitig aan de start van het spektakel te verschijnen.

Waar het wagenpark van Team Afrojack in het verleden bestond uit bijvoorbeeld Lamborghini’s en Ferrari’s, zet de DJ voor deze editie een standje bij. Voor zijn team heeft Afrojack de Chiron van Jeroen van den Berg opgetrommeld en uiteraard zijn eigen Veyron Vitesse ingeschreven. De wagens zijn bij vriend Jordy Dost gebracht om ze nog beter voor de dag te laten komen.

Eenmaal daar is het team met fotograaf en ontwerper Matthijs Noort aan de slag gegaan om een waardig design te ontwikkelen voor de Bugatti’s. Gezamenlijk kwamen ze tot de livery die nu op de auto’s te zien zijn: een combinatie van gecamoufleerd blauw en duidelijke oranje details.

Noort legt in een reactie aan Autoblog uit dat de livery in zekere zin is gebaseerd op de ‘Camo vs. Tron’ wrap, waarin destijds de Mercedes van Jordy Dost werd gewikkeld. De nieuwe kleurencombo is een evolutie van de felle blauwe kleuren en de constraterende oranje details van de Mercedes, die in de gallerij is te vinden. Volgens Noort is het ontwerp vandaag de dag een trademark voor JD Customs.

Beeld: Matthijs Noort / JD Customs