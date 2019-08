In beeld: een stukje Audi RS 6 Avant

Snelle papa's en mama's, opgelet!

Fans van de Audi RS 6 Avant wachten al een tijdje op de opvolger van de C7. De derde generatie RS 6 werd geïntroduceerd in 2013. Dat is alweer zes jaar geleden! De station heeft een virtueel plekje op de Autojunk hall of fame, want de Audi RS 6 Avant (C7) is ongelofelijk vaak gespot met meer dan 1.080 uploads.

Een jaar geleden introduceerde Audi de A6 (C8) en in april van dit jaar kwam daar de S6. Een auto die nogal voor wat reacties zorgde want de Europese variant kreeg geen benzinemotor, maar een diesel onder de kap. Inmiddels is Audi begonnen met een teaser offensief als het gaat om RS-producten.

De RS 6 Avant lijkt een kandidaat te zijn die zeer binnenkort gepresenteerd gaat worden. Audi Sport heeft namelijk een nieuwe teaser gedeeld met dit model in de hoofdrol. De contouren van de auto en het achterlicht geeft weg dat hier om de RS 6 Avant gaat.

Geen dieselmotor voor deze station, maar naar verwachting een 4.0 TFSI achtcilinder wat collega @jaapiyo jullie vorige week al liet weten. Of de V8 af-fabriek lekker bruut gaat klinken is sterk de vraag. De verplichte benzinepartikelfilter gaat ongetwijfeld roet in het eten gooien. Gelukkig zijn daar altijd nog derde partijen voor! De publieke onthulling van de Audi RS 6 Avant is naar alle waarschijnlijkheid op de IAA in Frankfurt in september.