Gelderse autoslopers moeten 700.000 euro ophoesten

Justice.

De rechtbank van Gelderland heeft zich gisteren gebogen over een zaak met betrekking tot malafide autoslopers. Het autodemontagebedrijf uit Millingen aan de Rijn handelde in gestolen auto’s en onderdelen.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) brachten in juli 2014 een bezoekje aan het bedrijf. De autoriteiten namen toen 18.000 onderdelen in beslag. De onderdelen waren afkomstig van 284 gestolen auto’s. Ook werden een Ferrari en Porsche in beslag genomen. De politie trof tevens geld, drugs en wapens aan.

In december werden de autoslopers veroordeeld tot vier en tweeënhalf jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van acht jaar. Gisteren werd de zaak behandeld met betrekking tot het Verbond van Verzekeraars (VBV).

De rechtbank oordeelde dat de autoslopers 700.000 euro moeten betalen aan het VBV. De zaak werd gestart namens alle schadeverzekeraars in Nederland. De verzekeraars wilden via deze weg de uitgekeerde vergoedingen verhalen op de autoslopers. Het autosloopbedrijf werd aanvankelijk in 2017 door de verzekeraars gedaagd voor vijf miljoen euro.