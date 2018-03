Alpina probeert iets te maken van de nieuwe X4

Is het ze gelukt?

De nieuwe X4 is nog maar net uit. Bij Alpina hebben ze de SUV nu al aangepakt. Het was dan ook een eenvoudig recept. De nieuwe Alpina XD4 heeft namelijk dezelfde behandeling gekregen als de recente Alpina XD3.

Dit betekent dat de 3.0 diesel voortaan goed is voor 388 pk en 770 Nm koppel. Net als de XD3, sprint de XD4 in 4,6 seconden naar de honderd. De topsnelheid is met 268 km/u wel 2 km/u hoger in vergelijking met de XD3.

Waar de X3 nog een redelijk voorkomen heeft, was het bij de X4 lastig om er iets van te maken. Uiteraard kreeg de XD4 de traditionele Alpina wielen. Daarnaast herken je de Alpina-diesel aan de vier aanwezige uitlaten.

Zelfs Alpina schaamt zich een beetje voor het uiterlijk van de X4. Daarom hebben ze donkere foto’s gemaakt in een studio, zodat het nog wat lijkt. Zet het licht aan en je schrikt je kapot. De Alpina’s XD3 en XD4 staan zij aan zij in Genève.

Met dank aan Simon voor de tip!