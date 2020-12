Gelderse villa heeft heerlijke Ferrari garage - Autoblog.nl

En voor het luttele bedrag van 2,6 miljoen euro kun je deze villa met Ferrari garage in Gelderland op de kop tikken.

Af en toe een beetje wegdromen bij zo’n villa op Funda. Niks mis mee toch? Dromen mag altijd. Het liefste met een mooi gevulde garage. Soms hebben we geluk en zie je op Funda een villa met een prima garage, in dit geval van een Gelders huis eentje gevuld met Ferrari’s!

Deze woning in het plaatsje Lunteren heeft een vraagprijs van maar liefst 2,6 miljoen euro. De huidige bewoner(s) zit(ten) goed in de slappe was, gezien ook het wagenpark. Dat zwembad, de royale tuin en de strakke inrichting is allemaal leuk en aardig. Waar je als petrolhead natuurlijk voor warmloopt is een dikke garage. En dat zit wel snor hier.

Villa met Ferrari garage

De dubbele garage is niet ontzettend ruim, maar wat wil je ook met 4 auto’s die dicht op elkaar staan. Je kunt in elk geval spreken over een goed gevulde ruimte. De villa heeft een echte Ferrari garage, want er staat zowel een F12berlinetta als een 488 Spider. Blijkbaar is de eigenaar ook een liefhebber van Mercedes-Benz, want naast de Italiaanse paardjes staan er twee klassiekers van Benzen in de ruimte. Ook leuk om op een zonnige dag uit te laten.

Mocht je de 20 jaar oude villa kopen, dan zal de Ferrari garage helaas leeg worden opgeleverd. De supercars zijn niet bij de prijs inbegrepen. Maar misschien kan je een leuke deal met de eigenaar maken, wie weet..