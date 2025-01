Geldschieter claimt dat Bottas hem volledig negeert en doodzwijgt

Geweldige vent Valtteri Bottas doet volgens zijn voormalig suikeroom minder geweldig tegen hem.

Voor Valtteri Bottas kwam afgelopen seizoen een vermoedelijk einde aan een actieve loopbaan als F1 coureur. Dat wil zeggen; je weet het natuurlijk niet zeker. De Fin is 35 en dit jaar de reserve bij Mercedes, dus hij heeft nog een teen in het water. Mocht een van zes rookies door het ijs zakken, maakt hij wellicht nog LL Cool Jesque comeback.

Dat zal dan wel moeten gebeuren zonder een grote zak geld van Antti Aarnio-Wihuri. Deze Finse industriemagnaat sponsorde Bottas helemaal tot aan Mercedes in de Formule 1. Doch daar liep de samenwerking spaak. Wat er exact is gebeurd, weet niemand. Doch het is een publiek geheim dat VB77 Wihuri aansprak, toen hij na het winnen van de Grand Prix in Melbourne zich ondiplomatiek uitte met de tekst ’to whom it may concern: FUUUUU’. Hoewel Bottas later claimde dat het gericht was aan social media haters.

Helder is dat Wihuri stopte met sponsoren toen BOT bij Mercedes zat, omdat in zijn woorden ‘iemand met een miljoenensalaris geen ondersteuning meer nodig heeft’. Op zich een verdedigbaar standpunt, zo lijkt. Maar daarom en/of daarna ging het dus mis. De 84-jarige Wihuri voelt duidelijk nog elke dag de pijn van zijn moeizame verstandhouding met zijn voormalig pupil. Bij kwaliteitspublicatie Urheilulehti, het tweede oudste sportblad na de Gazzetta dello Sport ter wereld, bloedt Antti’s hart:

We vonden dat iemand met zulk inkomen geen ondersteuning meer nodig had. Het is geen probleem voor mij. Ik vraag me wel af waarom iemand wiens hele carrière van ons afhing, het contact stopt. Wij kregen hem bij Mercedes. Zonder ons was hij daar nooit gekomen. Het is waarschijnlijk zijn karakter. Hij heeft geen woord gezegd als we elkaar tegenkwamen. In die wereld zien we elkaar veel, maar we hebben elkaar nooit gegroet.

Oef, bespiegelingen op iemands karakter…Daar gaat het in ieder geval al goed fout. Of is het al goed fout gegaan. Robert Doornbos en Harry Muermans zijn er niks bij. VB77 reageert ook nu niet op het bericht van Wihuri, maar laat wel zijn management spreken, soort van. Zij beperken zich tot de mededeling dat ‘elk verhaal altijd twee kanten heeft’. Waarvan akte.