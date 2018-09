Geldwolf probeert Aston Martin Valkyrie nu al te flippen

De mens verandert ook nooit.

Net als kunstwerken, schilderijen en vastgoed kunnen ook auto’s een goede investering zijn. Naast de nog altijd gigantische bedragen die mensen vandaag de dag nog bereid zijn neer te tellen voor klassiekers, zijn gloednieuwe super- en hypercars eveneens een fijne manier om vrij eenvoudig geld te verdienen.

Dit hebben we de afgelopen jaren gezien bij allerlei verschillende modellen, maar de auto die het snelst in onze gedachten opborrelt, is de Porsche 911 R. De auto kostte voor degenen die hem direct van Porsche konden kopen ‘slechts’ twee ton, maar zij die een (veelal ongebruikt) tweedehands exemplaar kochten, betaalden al gauw in de richting van een miljoen euro.

Het spreekt voor zich dat we eenzelfde scenario zouden zien bij de Aston Martin Valkyrie. De krankzinnige hypercar mag dan misschien nog niet op de markt zijn, de 150 exemplaren die de Britse fabrikant zal produceren zijn allemaal al uitverkocht voor het flinke bedrag van ongeveer 3 miljoen euro. Voor de duidelijkheid: de kopers hebben momenteel enkel een productieslot in handen, de auto wordt pas in een later stadium (lees: volgend jaar) geleverd.

Hoewel Aston Martin vrij duidelijk heeft laten weten dat het de bestelling van ‘flippers’ van de vergeven productieslots zal annuleren, heeft het niet zwart op wit staan dat dergelijke acties verboden zijn. Dat gezegd hebbende, wanneer Aston Martin uitvindt wie een van de vergeven productieslots probeert door te verkopen, dan wordt de desbetreffende geldwolf op een zwarte lijst gezet en krijgt deze persoon nooit meer de kans een speciaal model aan te schaffen.

Desondanks zijn er bepaalde figuren die alsnog proberen hun nog onbestaande bolide door te verkopen, welwetende wat de consequenties zijn. Tot op heden is het slechts eenmaal voorgekomen dat een productieslot op internet verscheen, maar in dit geval ging het vrijwel zeker om een loos alarm. Echter, deze week is er een exemplaar naar het oppervlak komen drijven dat wél een authentiek model lijkt te zijn. Hoewel de verkopende partij het proces met man en macht uit de buurt van het publieke oog probeert te houden, weet Classic Motors For Sale te melden dat er wel degelijk een productieslot van de hand zal gaan. Naar verluidt wordt het verkoopproces onderling afgehandeld door de advocaten van de vooralsnog onbekende personen. Het is niet duidelijk hoeveel geld ermee gemoeid is.

Hoewel er momenteel weinig concrete informatie beschikbaar is over het vooral, zal het verhaal ongetwijfeld een staartje krijgen. Wij houden het in de gaten. (Bron: Motor1)