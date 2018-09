Straks kun jij je spaargeld inzetten op Max Verstappen

Wie wil dat nu niet?

Sinds Liberty Media de Formule 1 heeft overgekocht van Bernie Ecclestone wordt de sport overduidelijk meer gericht op fans van de sport. De meeste veranderingen die de mediagigant heeft aangebracht zijn positief ontvangen, maar over deze nieuwste keuze hebben wijzelf toch onze twijfels. De Formule 1 heeft vandaag namelijk een sponsor- en datadeal aangekondigd met de Interregional Sports Group (ISG) en Sportradar, waarmee het fenomeen gokken op termijn een plaats zal krijgen in de sport.

Het partnerschap dat vandaag is aangekondigd richt zich momenteel vooral op het delen van data en informatie dat tijdens de raceweekenden wordt gewonnen. Hiermee kunnen ze een bepaald goksysteem ontwikkelen, dat ze vervolgens in de nabije toekomst zullen implementeren in de sport.

Het is momenteel niet exact duidelijk op welke manier Liberty Media het gokken precies zal integreren in de sport, maar we weten wel dat er tijdens de raceweekenden en wedstrijden geld ingezet moet kunnen worden. Op deze manier komen fans wereldwijd – volgens Liberty Media – nog dichterbij de sport te staan. Immers, het is wederom een nieuwe manier om de sport interactief te maken.

Het ironische is dat Bernie Ecclestone tegen het einde van zijn regeerperiode ook heeft gekeken naar het toestaan van gokken in zijn sport. Echter, na lang nadenken constateerde hij destijds dat gokken geen plaats had in de Formule 1. Een van zijn betere overtuigingen, al zeggen we het zelf.