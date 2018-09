Porsche wil een videospel van je voorruit maken

Racen tegen jezelf, maar dan niet in het echt.

Porsche heeft de intentie een videospel te maken van autorijden. Althans, dat leiden we af van de platen die de Duitsers bijgevoegd hebben in het persbericht over haar meest recente investering. Porsche heeft vandaag bekendgemaakt bijna 70 miljoen euro te hebben gestoken in het Zwitsers WayRay, een startup die zich volledig richt op augmented reality.

De echte reden dat Porsche dit bedrag heeft gestoken in WayRay is relatief simpel. Het bedrijf wordt momenteel gezien als een van de voorlopers op het gebied van augemented reality. De manier waarop WayRay met de techniek bezig is, sluit schijnbaar goed aan op de ideeën die Porsche momenteel heeft. Daarbij is het projectiesysteem van WayRay relatief klein en is het breed inzetbaar.

De autofabrikant wil de techniek naadloos kunnen integreren in de ervaring van haar auto’s. Porsche denkt hierbij vooral aan het vertonen van virtuele objecten (auto’s) en belangrijke informatie in de voorruit. Zoals we uit de foto’s kunnen opmaken, komt de techniek vooral van pas op het circuit. Porsche laat bijvoorbeeld zien hoe er m.b.v. augmented reality een fraai head-up display gemaakt kan worden, waarmee o.a. het aantal afgelegde rondes, de rondetijd en uiteraard de snelheid en de versnellingen getoond kunnen worden. Het display moet zowel voor de bestuurder als de passagiers zichtbaar zijn.

Overigens is het niet alleen Porsche dat deze 69 miljoen euro’s heeft geïnvesteerd in WayRay. Naast de Duitse sportwagenfabrikant hebben Hyundai en JVCKENWOOD geld gestoken in het Zwitserse bedrijf. Hiermee voegen ze zich naast bestaande investeerders, zoals het Chinese Alibaba.