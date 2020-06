Gele Lamborghini Aventador crash met gele Aventador

Hoe groot is de kans dat twee vergelijkbare exemplaren van een Lamborghini Aventador betrokken raken bij een crash?

Nee je hoeft je bril niet te poetsen, je ziet niet dubbel. Er zijn hier echt twee Lamborghini’s met elkaar op niet plezierige wijze in aanraking gekomen. Het gaat hier om tweemaal Lamborghini Aventador S. Beide auto’s zijn naast de identieke kleur ook nog eens op vergelijkbare wijze gepimpt. Beide auto’s reden samen, want de kans dat deze twee elkaar willekeurig tegenkomen én crashen zou wel extreem toevallig zijn.

Het ongeluk vond vorige week plaats in de straten van Singapore. Volgens lokale media stopte de voorste Aventador bij een kruising. De bestuurder achter hem lette niet op en boorde de neus van zijn Lambo in de kont van zijn voorligger. Dit verhaal kent alleen maar verliezers.

7jun2020sembawang road#SKW27Y yellow lamborghini aventador S was involved in an accident. previously caught on… Geplaatst door SG Road Vigilante – SGRV op Zondag 7 juni 2020

De politie kwam ter plaatse om het ongeval af te handelen. Beide auto’s werden vervolgens door bergers afgesleept. Het voorval trok het nodige bekijks, ook al zijn supercars zo gewoon in Singapore als een boterham met pindakaas in Nederland. Dat twee vrijwel identieke supercars crashen is zelfs in Singapore een zeldzame aangelegenheid.

Beide auto’s zijn elk op een eigen manier fors beschadigd. De voorkant van de achterste Lamborghini Aventador raakte door de crash zwaar gehavend. Zijn voorganger moest echter de klap incasseren en daarbij is de kans aanwezig dat de V12 achterin een opdonder heeft gehad.