Gelekt! Abarth 595e, elektrische hot hatch

De Abarth 595e zal een compacte elektrische hot hatch worden.

De vorige generatie Fiat 500 heeft een lange bestaansrecht gehad en is inmiddels vervangen voor een gloednieuwe volledig elektrische variant. Hetzelfde staat te gebeuren met de gepeperde tweelingbroer, de Abarth 500. Net als de vorige generatie Fiat 500, maakt de Abarth 500 al flink wat jaren onderdeel uit van het modellengamma van Fiat. Met tig varianten en allerlei speciale edities waar de Bugatti Veyron jaloers op mag zijn.

Het is de hoogste tijd voor Abarth om op basis van de nieuwe Fiat 500 een elektrische variant uit te brengen. Die gaat er ook volgend jaar komen, vermoedelijk onder de naam Abarth 595e. Via sociale media is een foto uitgelekt van deze nieuwe elektrische auto. Enkel is de voorzijde is zichtbaar. Er vallen meteen drie dingen op. Het vrolijke kleurtje, het feit dat Abarth is uitgeschreven als merknaam en natuurlijk het Abarth logo.

Een elektrische hot hatch van het formaat Abarth 595e kan een serieus leuk scheurijzer opleveren. De elektrische Fiat 500 is verkrijgbaar met een 23,8 kWh of met een 42 kWh batterij. Eén elektromotor is dan goed voor 95 of 118 pk. De Abarth zal met hetere cijfers moeten komen.

Mik even op meerdere varianten van de Abarth 595e. Met een elektromotor op de vooras is het de verwachting dat er een instapper komt met zo’n 160 pk. Later kan er een variant volgen met een elektromotor op de voor- en achteras. In combinatie met vierwielaandrijving heb je het dan over 200 pk of zelfs meer. Kijk, dat is grappig sturen in zo’n elektrische stadsrakker.

De onthulling van de Abarth 595e is in november, met een marktlancering in 2023.

Fotocredit: ROAD Car en CocheSpias via Instagram. Met dank aan Hans voor de tip!