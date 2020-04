Dit bijzondere Porsche-duo kan van jou zijn

Voor degenen die een normale 911 Turbo en Boxster te saai vinden.

Een autocollectie bezitten: wie droomt er niet van? Voor enkele gelukkigen is deze droom werkelijkheid. Gelukkigen blijven modellen niet voor altijd in een collectie, maar verschijnen er regelmatig auto’s uit een collectie op de tweedehandsmarkt. Zo doet een Belgische verzamelaar afstand van twee bijzondere Porsches. Het gaat om een Porsche 991 Turbo Techart en een Porsche Boxster Spyder. Een leuk begin voor een eigen Porsche-collectie.

Porsche 991 Turbo S Techart

Om met de 911 te beginnen: deze oogt op het eerste gezicht niet heel bijzonder. Bij een snelle blik lijkt het namelijk om een ‘gewone’ 991 Turbo te gaan. Dit is natuurlijk een hele leuke auto om te bezitten, maar een echt collectors item is het niet. Dit exemplaar is echter aangepakt door Techart.

Een standaard Porsche 991 Turbo S van voor de facelift beschikt over 560 pk. Dit is al genoeg voor een topsnelheid van 318 km/u en een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 3,1 seconden. Toch is er nog meer uit te halen, want Techart schroefde het vermogen op naar 640 pk. Daarmee is deze 991 dus helemaal bloedsnel: de auto zou nu in 2,8 seconden aan de 100 km/u moeten zitten en een top hebben van 328 km/u.

De Porsche is verder ‘rijkelijk uitgerust met alle Techart toeters en bellen’, zoals de advertentie meldt. Deze toeters en bellen houden onder meer in Techart-uitlaten, -ophanging, -remmen, -sportstuur en -spoiler. Het exterieur is verder voorzien van extra carbon en de het interieur is opgeleukt met rode accenten.

Porsche Boxster Spyder

De andere helft van het duo bestaat uit een Porsche Boxster Spyder van de 987-generatie. Dit was de topversie van die generatie en tevens de eerste Boxster Spyder. 320 pk en 1.250 kg vormen een uitstekende combinatie. Met de bijzonder dakconstructie de striping onderscheidt je jezelf ook duidelijk van de normale Boxster. De originele velgen op dit exemplaar zijn vervangen door Fuchs-velgen. De oorspronkelijke velgen heeft de eigenaar eventueel ook nog in de aanbieding, maar waarom zou je? Een minpuntje voor de puristen onder ons: dit exemplaar heeft niet de handbak, maar PDK.

Beide auto’s hebben niet al te veel kilometers op zitten. De Boxster Spyder heeft 48.000 km op de klok. Hoewel de 991 Turbo de meest praktische van de twee is, heeft deze maar 36.500 km op de teller staan. Het duo wordt samen op Marktplaats aangeboden voor €220.000. De Techart wordt ook los aangeboden voor €160.000. Let op: deze auto’s komen uit België, dus daar komt nog de welbekende BPM overheen.