Volvo-klanten met een PHEV rijden helft van de tijd elektrisch

PHEV-rijders gebruiken hun auto niet zoals ‘ie bedoeld is? Volvo-klanten wel!
Een veelgehoorde kritiek op plug-in hybrides is dat ze alleen op papier milieuvriendelijk zijn. Vooral in de tijden van lage bijtelling was dat een dingetje. Klanten haalden de stekker niet eens uit het plastic, bij wijze van spreken. Onder hedendaagse Volvo-klanten is dit echter geen probleem.
Volvo heeft namelijk naar hun interne gegevens gekeken en wat blijkt? Klanten rijden gemiddeld de helft van de tijd elektrisch met hun plug-in hybrides. Vooral in de stad rijden ze volledig elektrisch. Zo is een PHEV natuurlijk ook bedoeld.
Dit is een leuk feitje, maar het persbericht draait eigenlijk om iets anders. Volvo heeft namelijk een belangrijke mijlpaal bereikt: ze hebben hun miljoenste plug-in hybride geleverd. In het afgelopen half jaar was 23% van de auto’s die Volvo afleverde een plug-in hybride.
Naar eigen zeggen hebben ze daarmee het grootste aandeel PHEV-verkopen van alle traditionele (lees: Europese) premiummerken. Er zal vast een verdwaald Chinees merk zijn dat alleen maar plug-in hybrides verkoopt, maar die laten ze even buiten beschouwing.
Volvo was er vroeg bij met de plug-in hybride. Al in 2012 lanceerden ze hun eerste PHEV, wat geen benzineauto was, maar een V60 diesel. In de jaren die volgden konden ze maximaal profiteren van de gunstige bijtelling in Nederland. En nu heeft Volvo dus een belangrijke mijlpaal bereikt.
Volvo doet vooral goede zaken met de XC60 plug-in hybride. Sterker nog: dit was vorig jaar de bestverkochte PHEV van Europa. Het feit dat Volvo het heeft over 2024 verraadt dat het dit jaar niet de bestverkochte PHEV is, en inderdaad: dat is nu de Tiguan. Maar de XC60 staat alsnog op plek twee. De plug-in hybride blijft dus heel belangrijk voor Volvo.
Reacties
bietje zegt
EV-blog.
RUBERG zegt
Tja, ice gaat op termijn verdwijnen
mashell zegt
Voorlopig is het een hybride blog. Net als de Volvo in dit artikel.
Rudy zegt
Zit zelf rond de 70% elektrisch. Sommige maanden tegen de 90 aan, soms rond de 50 (vakantie). Volgens mij een hele mooie oplossing die toch minder druk zet op bjivoorbeeld de netcongestie.
fiscaal zegt
Vanaf begin in 2015 hebben wij al maximaal geladen met de Outlander en ook met de opvolger (Volvo) blijven wij dit doen. We hoeven soms bij 2.000 km per maand maar 1 keer benzine te tanken. Volgens mij is dat ook de bedoeling van de phev. Gelukkig hebben we wel een laadpaal aan huis.
oversoft zegt
Vorige maand 92% elektrisch gehaald met mijn BMW.
Ik tank in Nederland nog maar eens in de drie maanden, voor de rest alleen maar op weg naar Italië.
Ik vind het een prima oplossing, goedkoop in Nederland, maar handig op reis.
R82 zegt
Ik heb nu bijna 80.000 KM gereden met mijn V60 PHEV en 8000 KW geladen. Vele ritten haal ik binnendoor volledig elektrisch in de zomer, winter wordt dat lastig. dan lever ik toch 40% range in. Maar binnenkort moet hij worden ingeleverd en gaat deze waarschijnlijk vervangen worden voor een ID7. Niet omdat ik van de baas elektrisch moet (ik heb geen baas) maar als ik alles bij elkaar ga rekenen dan zijn de PHEV’s gewoonweg te duur geworden wil je iets in dezelfde klasse van een V60 wilt rijden.
Ook nog gereden in de Model Y, maar die staat qua afwerking en kwaliteit toch echt wel onder de V60 en ID7. Ja de Tesla heeft een paar gimmicks meer en een makkelijke laadnetwerk en komt een paar KM verder, maar verder is de ID7 zoveel meer auto. Maar toch ga ik de V60 missen, jammer dat Volvo niets anders te bieden meer heeft.