Volvo-klanten met een PHEV rijden helft van de tijd elektrisch

PHEV-rijders gebruiken hun auto niet zoals ‘ie bedoeld is? Volvo-klanten wel!

Een veelgehoorde kritiek op plug-in hybrides is dat ze alleen op papier milieuvriendelijk zijn. Vooral in de tijden van lage bijtelling was dat een dingetje. Klanten haalden de stekker niet eens uit het plastic, bij wijze van spreken. Onder hedendaagse Volvo-klanten is dit echter geen probleem.

Volvo heeft namelijk naar hun interne gegevens gekeken en wat blijkt? Klanten rijden gemiddeld de helft van de tijd elektrisch met hun plug-in hybrides. Vooral in de stad rijden ze volledig elektrisch. Zo is een PHEV natuurlijk ook bedoeld.

Dit is een leuk feitje, maar het persbericht draait eigenlijk om iets anders. Volvo heeft namelijk een belangrijke mijlpaal bereikt: ze hebben hun miljoenste plug-in hybride geleverd. In het afgelopen half jaar was 23% van de auto’s die Volvo afleverde een plug-in hybride.

Naar eigen zeggen hebben ze daarmee het grootste aandeel PHEV-verkopen van alle traditionele (lees: Europese) premiummerken. Er zal vast een verdwaald Chinees merk zijn dat alleen maar plug-in hybrides verkoopt, maar die laten ze even buiten beschouwing.

Volvo was er vroeg bij met de plug-in hybride. Al in 2012 lanceerden ze hun eerste PHEV, wat geen benzineauto was, maar een V60 diesel. In de jaren die volgden konden ze maximaal profiteren van de gunstige bijtelling in Nederland. En nu heeft Volvo dus een belangrijke mijlpaal bereikt.

Volvo doet vooral goede zaken met de XC60 plug-in hybride. Sterker nog: dit was vorig jaar de bestverkochte PHEV van Europa. Het feit dat Volvo het heeft over 2024 verraadt dat het dit jaar niet de bestverkochte PHEV is, en inderdaad: dat is nu de Tiguan. Maar de XC60 staat alsnog op plek twee. De plug-in hybride blijft dus heel belangrijk voor Volvo.