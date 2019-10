Gelekt: dit is de ‘opvolger’ van de McLaren Senna

Bijna klaar, maar nu al gelekt.

Het internet is een mooie plek om snel informatie te delen. Soms gebeurt dat iets te snel. Geheimhouding is namelijk ondergeschikt aan het scoren van nieuwe info. Wat dat betreft maken wij ons ook ietwat schuldig aan dit fenomeen, maar goed, we doen het toch. Dit is een McLaren met codenaam BC-03 en het moge duidelijk zijn dat hij iets weg heeft van de Senna. Een opvolger, een nieuw speciaal project, wij weten het niet. Wat we wel weten is hoe hij eruit ziet, namelijk zo.

We zien vooral veel Senna en de duidelijke McLaren huisstijl, maar dan met nog heftigere spoilers en splitters, want ja, dat kan. Vooral de gigantische achtervleugel valt op, met als leuke designfoefjes de ge├»ntegreerde rem- en achterlichten. Zoals bij de Senna was het doel niet om een mooie auto te bouwen, maar eentje die pijlsnel over een circuit kan schieten. Dat is prima gelukt, het lijkt ons dat deze hypercar zo’n zelfde strategie toepast.

Wanneer we de auto in vol ornaat te zien krijgen is niet bekend. Of het ├╝berhaupt een productiemodel wordt, of het net als de Senna GTR een zeer gelimiteerde circuitauto wordt, dat alles zal beantwoord worden wanneer de BC-03 officieel onthuld wordt. Gezien deze plaatjes zal dat niet al te lang op zich laten wachten.