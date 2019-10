Kopen: bijzondere Spyker op Nederlands grondgebied

Een stukje Nederlandse bijzonderheid, maar dan extra bijzonder.

Spyker, tsja. We willen trots zijn op het geestekindje van Victor Muller en het feit dat ze het maar blijven proberen. Het wil maar niet lukken om auto’s te verkopen, maar in de tijd dat ze het wel deden kwamen er pareltjes uit de fabriek rollen. Elke Spyker is een bijzondere auto, dus kun je nagaan wat de vereisten zijn voor een bijzondere Spyker. Eén van de (extra) speciale auto’s die ze in Zeewolde in elkaar hebben geschroefd is de C8 Double 12S.

Spyker heeft een groot verleden als het gaat om de racerij, naast een F1-team werden ook C8’s omgebouwd tot race-specificatie. Net als de McLaren F1 kon je dan genoegen nemen met een gestripte en bespoilerde straatversie, maar ook net als de McLaren F1 was er een extra speciale ‘long tail’-versie die alleen gebruikt werd in de racerij. Die was dan weer zo gaaf dat men vond dat er een straatversie van moest komen. Dat is de Spyker C8 Double 12S in het kort. Een C8 met kont.

Dat is belangrijker dan je denkt. Het is makkelijk voor Spyker om hem halfbakken af te maken ‘want het is een raceauto’. Nee, Spyker maakte hem op basis van de C8, wat betekent dat er niks verloren ging van de op de luchtvaart geïnspireerde binnenkant. De signatuurstukken van Spyker zijn er: het vierspaaks stuur, de versnellingspook met mechanische stang die door het interieur loopt en gewoon het hele luxe gevoel. De motor is ook ‘gewoon’ die van de C8, een 4.2 liter V8 van Audi. De prestaties zijn vergelijkbaar met de reguliere C8, maar zoals Bugatti ons leerde met de Chiron SS: een extra lange achterkant is goed voor de topsnelheid.

Klinkt goed toch? Als je hier nou een hele bak geld voor over hebt, dan kun je terecht bij Classic Youngtimers in Uden. Zij hebben één van de vijftien Double 12S’en te koop staan. Een grijs exemplaar met zwart leren interieur, niet zo gewaagd maar wel tijdloos lekker. Hij is van 2002 en heeft sinds die 17 jaar slechts 875 km gereden. Een echt verzamelstuk, dus.

Hebben? 550.000 euro. Bijzonder spul en gewoon op te halen in Nederland. Het is echter zo weinig kilometers dat je er eerst even voorzichtig mee moet doen, de inrijperiode is nog niet eens achter de rug.

Met dank aan Dennis voor de tip!