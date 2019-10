Gelekt: dit is de Volkswagen Golf 8

Naar verwachting komt de nieuwe Golf zo bij de dealer te staan.

Nog even en dan is het eindelijk zover. Zeer spoedig trekt Volkswagen het doek van de Golf 8. Het uiterlijk van de uiteindelijke productieversie is echter niet meer geheim gebleven. Een Autoblog-lezer betrapt de nieuwe Golf al, maar in dat geval ging het nog om een testauto. Het uiterlijk was nog niet geheel representatief voor de auto zoals ‘ie bij de dealer komt te staan. Dit lek is dat wel.

De foto’s van deze Volkswagen zijn via sociale media op het web verschenen. Het designtaal van de Golf 7 en de 7.5 trekken de Duitsers door met de Golf 8. De VW kijkt iets ‘treuriger’ uit zijn ogen met de scherp gelijnde koplampen. Dit is ook meteen het belangrijkste kenmerk van het nieuwe model. Aan het zijaanzicht lijkt het merk weinig gesleuteld te hebben.

In het interieur zien we een digitale cockpit met twee schermen. Het is nog niet heel goed te zien, maar het lijkt dat Volkswagen het met name op touchbediening gaat gooien. In de middenconsole en op het stuur zien we een aantal knopjes. De bediening voor bijvoorbeeld de climate control zal naar verwachting via een scherm verlopen. Eerder gedeelde schetsen van Volkswagen gaven eenzelfde idee.

De onthulling van Volkswagen Golf 8 is volgende week donderdag.

Met dank aan Stephan voor de tip!