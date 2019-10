Officieel: Huracán passeert Gallardo in aantallen

En daarmee is de meest geproduceerde Lamborghini niet langer de Gallardo.

De Lamborghini Gallardo was een hit. Voor een supercar was de auto lang in productie ook. De Gallardo rolde maar liefst 10 jaar lang van de band in Italië. De auto groeide uit tot hét succes van Lamborghini. In die 10 jaar produceerde het merk 14.022 stuks van de Gallardo. De productie duurde van 2003 tot 2013.

Het is een kwestie van tijd voordat de veel praktischere Urus de Gallardo zal inhalen. Voordat het zover is komt de Huracán om de hoek kijken. De opvolger van de Gallardo heeft zijn oudere broertje ingehaald en daar had de Huracán geen 10 jaar voor nodig. In vijf jaar tijd rolde Huracán nummer 14.022 van de band.

Lamborghini weet het model nog altijd actueel te houden door verschillende varianten van de auto uit te brengen. Het begon met de coupé en later de Spyder. Toen kwam de Performante in 2017 en een jaar later de Performante Spyder. Dt jaar introduceerde Lamborghini de Huracán EVO in zowel coupé als Spyder-vorm.

Nummer 14.022 is een Huracán EVO coupé in de kleur Grigio Titans. De auto gaat naar een klant in Zuid-Korea. De leveringen van de EVO begonnen in juni van dit jaar.