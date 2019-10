Top 10: rijkste mensen in de autowereld

Van topmannen tot topvrouwen. Deze lui zitten goed in de slappe was!

Het lijstje van de rijkste mensen in de autowereld is lekker divers. Zo komt de één uit een welgestelde familie van een bekend automerk. De ander is selfmade en weer een ander is rijk geworden met het maken van onderdelen voor auto’s. Dit zijn volgens Bloomberg de 10 rijkste mensen in de automotive.

10. James Kennedy – 7,84 miljard dollar

We beginnen met James Kennedy. De 68-jarige is topman van Cox Automotive. Met zijn huidige functie is hij bestuurdersvoorzitter binnen deze organisatie. De Cox-groep is gevestigd in de Verenigde Staten en faciliteert bijvoorbeeld autoveilingen en (financiële) services op autogebied. De firma is onder meer eigenaar van het wereldberoemde Autotrader.

9. Blair Parry-Okeden – 7,84 miljard dollar

Nog een topper binnen Cox Automotive is Blair Parry-Okeden. Ze is de kleindochter van James Cox, de oprichter van Cox Enterprises in 1898. Ze heeft een aandeel van 25 procent in het bedrijf van haar opa. Geboren in een goed nest dus.

8. Georg Schaeffler – 7,99 miljard dollar

Deze Duitser is de grote man achter Schaeffler AG. Een firma dat auto-onderdelen maakt. Daarnaast heeft hij samen met zijn moeder voor 46 procent bandenbedrijf Continental AG in handen. Het brengt hem op een vermogen van bijna acht miljard dollar.

7. Li Shu Fu – 10,6 miljard dollar

Een bekende naam in de autowereld. Li Shu Fu groeit in naamsbekendheid door de grote stappen die hij met Geely maakt. Zo werd Volvo overgenomen en heeft zijn Geely Europese ambities met het Chinese merk Lync & Co. Geely behoort tot de grootste autoproducten van China.

6. Stefan Quandt – 14,8 miljard dollar

Deze doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Stefan Quandt heeft naast zijn aandeel in de BMW AG ook aandelen in onder meer Biologische Heilmittel Heel, Entrust Datacard en Logwin. Met een vermogen van bijna 15 miljard dollar hoeft de 53-jarige Quandt zich geen zorgen te maken wat hij vanavond gaat eten.

5. Susanne Klatten – 18 miljard dollar

Ze is op één na rijkste persoon van Duitsland. Het overgrote deel van haar vermogen is afkomstig van haar vader Herbert Quandt. De man die BMW heeft gemaakt tot het succesvolle autobedrijf wat het nu is.

4. Pallonji Mistry – 19,7 miljard dollar

Met een leeftijd van 90 jaar heeft Mistry de mooiste jaren om zijn centen uit te geven achter zich. Hij en zijn familie zijn aandeelhouders van Tata Sons. Dit enorme automotive bedrijf is verantwoordelijk voor meer dan 700.000 medewerkers in meer dan 100 landen. De 90-jarige Mistry heeft bijna 20 miljard dollar aan vermogen.

3. Elon Musk – 22,9 miljard dollar

Toch wel één van de bekendste personen uit dit lijstje. Was in zijn twintigere jaren al zeer succesvol en een miljardair. Tegenwoordig is de Zuid-Afrikaanse ondernemer druk met zijn Tesla en SpaceX. In plaats van chillen op een jacht op zee is Musk altijd druk met unieke uitdagingen voor deze wereld en daarbuiten.

2. Larry Ellison – 58,5 miljard dollar

Een goede vriend van Musk is deze Larry Ellison. De Amerikaan heeft een groot aandeel in Tesla te waarde van een miljard dollar. Ellison is mede-oprichter van softwaregigant Oracle. Door zijn enorme aandeel in Tesla heeft Bloomberg hem op deze lijst gezet.

1. Bill Gates – 105 miljard dollar

Bekend van Microsoft is natuurlijk miljardair Bill Gates. De Amerikaan heeft echter ook een neus voor autozaken. Gates heeft een groot aandeel in AutoNation. Zijn aandeel heeft een belangrijke bijdrage in het vermogen van de Microsoft-man.

De volledige lijst check je op Bloomberg