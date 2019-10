Volkswagen toont eerste glimp nieuwe Golf VIII

De nieuwe leaselieveling is bijna klaar.

Heel Europa wacht met spanning af op de nieuwe Volkswagen Golf. De eerste generatie kwam in 1974 op de markt en we zijn intussen bijna aanbelandt bij generatie nummer acht. De tijd gaat heel erg snel. In 1974 was de Golf I het moderne alternatief op een kever. In 2019 vervult de Golf VIII de rol van de kever, eigenlijk. Het is de Volkswagen ID.3 die ‘nieuwerwetse’ klanten moet aantrekken, de Golf VIII is gericht op een conservatievere (en grotere) doelgroep.

Dat wil niet zeggen dat de Golf 8 een ouderwetse auto wordt. In alle opzichten zal deze (uiteraard) moderner zijn dan de Golf VII. De auto lekte al diverse malen op het internet en een Autoblog-lezer kwam de Golf VIII ook toevallig tegen. Nu is het tijd voor de eerste teasers, want Volkswagen laat de eerste schetsen zien van de Golf VIII.

Exterieur

Uiteraard gooit Volkswagen het op evolutie in plaats van revolutie. De Golf is een goudhaantje, die draai je niet de nek om met extroverte styling. Gewoon een kloek koetswerk met de kenmerkende dikke C-stijlen. Met dank aan Giugiaro, die ze bedacht voor de eerste Golf. We moeten er wel bij aan tekenen dat de verhoudingen met schetsen altijd gaver zijn dan in het echt. Dus de Golf op de tekening is nog wat laag, breed en de velgen zijn erg groot.

Interieur

Afgelopen week kregen we al de bevestiging omtrent het interieur. De schetsen van Volkswagen onderstrepen dat. Het interieur van de Golf is altijd strak geweest en dat is met de laatste generatie niet anders. Opvallend zijn de twee digitale schermen. Eentje als instrumentarium en de ander voor alle infotainment-functies. Net als bij diverse Audi’s zien we minder knoppen dan voorheen, die zijn nu ondergebracht in de schermen.

Techniek

De Golf VIII zal 24 oktober onthuld worden, over precies twee weken dus. Er zal geen driedeurs verschijnen. Wel komt er op latere termijn een stationwagon. Ook de Golf Sportsvan zal niet terugkeren. Over motoren is nog niet heel veel bekend, maar reken op doorontwikkelde TSI- en TDI-motoren met 48V ondersteuning en niet één, maar twee plug-in hybrides. Een e-Golf zal er waarschijnlijk niet komen, klanten voor die auto kunnen naar de ID.3. De liefhebbers van snelle Golfs komen ook aan hun trekken, want de Golf GTI en Golf R zijn al bevestigd.