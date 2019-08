Gelekt: hier is de Bugatti Centodieci van 8 miljoen euro

Bugatti heeft weer wat verzonnen wat miljoenen gaat kosten.

Aankomende week gaat de Monterey Car Week van start. Hoogtepunt is de het Concours d’Elegance in Pebble Beach dat dit weekend zal plaatsvinden. Bugatti is van plan om dit weekend een nieuw model te presenteren. Wat ze gaan laten zien is geen geheim meer. Op het internet zijn namelijk de eerste foto’s verschenen.

De auto gaat Centodieci heten en is de opvolger van de EB 110. Diverse designkenmerken verwijzen naar de EB 110, uiteraard in een modern sausje. Sommige elementen doen een beetje denken aan de Italdesign Zerouno. Een auto die helemaal niets met dit project te maken heeft. Ze hebben wel één ding gemeen en dat is exclusiviteit. Of de foto’s het uiteindelijke productiemodel gaat zijn is onduidelijk. De ruiten zijn erg donker en het interieur is nog niet zichtbaar, dus dit lijkt nog op een concept.

Over de techniek is nog weinig bekend, maar de aandrijflijn laat zich raden. Onder de kap komt vermoedelijk de 8.0-liter W16 uit de Chiron. Volgens de laatste informatie gaat Bugatti slechts 10 exemplaren bouwen van de Centodieci met een prijskaartje van 8 miljoen euro per stuk. De persconferentie van Bugatti zal morgenavond omstreeks 20:20 uur (Nederlandse tijd) in Californië plaatsvinden.