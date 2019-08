Lezersvraag: de mooiste weg ooit waar je hebt gereden?

Een bergpas, een kustweg of gewoon een fijne dijkweg. Laat het weten in de comments.

Rijden op een circuit staat garant voor spektakel. Je leert wat hard rijden is en je kunt je stuurmanskunsten verbeteren. En dat is genieten. Op de openbare weg kun je ook zeker genieten en dan hoeft het echt niet belachelijk hard te gaan.

In deze lezersvraag vragen we je de mooiste wegervaring te delen. Iedereen beleeft dit op zijn manier. De weg zelf hoeft niet eens doorslaggevend te zijn. De auto (of motor) waar je de rit mee maakte of de omstandigheden kunnen sterk hebben bijgedragen aan die beleving.

Uw auteur heeft meerdere favorieten. Zo zijn de wegen boven Monaco altijd een feestje om te rijden. Andere leuke herinneringen heb ik aan de Gotthardpas in Zwitserland. En dan zijn er nog de willekeurige weggetjes waar je op stuit tijdens een vakantie. Oostenrijk, Zwitserland en Italië kent er genoeg.

Voor mijn hoogtepunt moet ik toch naar de Verenigde Staten. Natuurlijk Mulholland Drive in de heuvels van Hollywood, Californië is fantastisch. Er zijn bovendien tal van punten om je auto even stil te zetten en te genieten van het uitzicht. Hetzelfde geldt voor Highway 1. Voor dit laatste hoef je niet eens sportief te rijden. Het uitzicht op de zee is voldoende. Een hele andere omgeving -en ook mooi om te rijden- zijn de dorre wegen in Bryce Canyon, Utah.

Tijd om over te schakelen naar jou, de lezer. Deel in de comments welke weg wat jou betreft de mooiste of één van de mooiste is. Wellicht kun je zelfs de exacte locatie delen, zodat ook andere petrolheads deze weg kunnen ervaren!