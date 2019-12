Grillig design: krijgt nieuwe BMW M3 ook de giga-grille?

BMW brodudes bezigen binnenkort niet meer de gevleugelde tekst get out my grill, maar get my grill out.

Het lijkt erop dat de nieuwe M3 niet ontsnapt aan de grillen van BMW’s designers. Na de facelift van de BMW 7-serie en de komst van de X7 dachten we dat het niet mogelijk was, maar het kon toch nog: op de nieuwe 4-serie wordt de grille nóg prominenter dan op de dikke BMW’s met ‘7’ in de naam. Destijds dachten we echter nog dat de nieuwe BMW M3 aan deze danse macabre zou ontsnappen, maar inmiddels zijn we daar niet meer zo zeker van.

Na het lezen van wat verontrustende berichten op het internet, zijn we namelijk nog eens nauwkeurig op zoek gegaan in onze archieven naar hints over het potentiële formaat van de nieuwe M3-grille. Hoe meer we dat deden, hoe groter de vrees dat BMW de nieuwe M3 daadwerkelijk op een extreem zoutrijk dieet heeft gezet. Kijk en huiver.

Deze M3 lijkt nog gewoon de setup te hebben van de nieuwe generatie 3-serie, met behoorlijk forse doch niet gigantische nieren. Maar kijken we naar andere spyshots, zien we een andere plaatje.

Dit gapend gat in de neus lijkt rechtsstreeks afkomstig te zijn van zustermerk Rolls-Royce. Verder is er nog de uitgelekte foto op basis waarvan we concludeerden dat de 4-serie inderdaad een grille krijgt die lijkt op die van het 4-serie concept.

Zoomen we in op de foto, dan zien we echter dit:



Dat is dus gewoon de post-Hofmeisterknikectomie daklijn van de huidige 3-serie sedan. Toeval dat die twee auto’s achter elkaar staan op de productielijn? Of is de auto met giga-grille waarvan we aanvankelijk vermoedden dat het een 4-serie was dan stiekem ook een 3-serie?

Het zou in ieder geval niet zonder precedent zijn dat BMW de M3 sedan de neus van zijn coupé-broer meegeeft. Voor wat het waard is; persoonlijk vind ik de grille op de 4-serie concept best te pruimen. Zolang ze ‘m maar maken van mooi materiaal is zo’n grote grille helemaal oké.

Het probleem ontstaat als het allemaal een beetje plasticky wordt en niet zo welvend vormgegeven als op concepts. Als je bij de aanblik verwacht een gezellig gekakel van een zwikje Barnevelders te horen, dan is de lol er wel een beetje vanaf in mijn ogen.

Zou jij het tof vinden als BMW de M3 van zijn mindere broeders differentieert met een mega-grille, of koop je als dat gebeurt een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (rijtest)? Laat het weten, in de comments!