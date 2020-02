Schade, hoe zit het met vervangend vervoer?

Als jouw auto bij het schadebedrijf staat, wie draait er dan op voor de kosten van vervangend vervoer?

Het is al vervelend genoeg wanneer je schade hebt. Maar als het herstel iets meer inhoudt dan simpelweg een voorruit vervangen of een kleine kras repareren dan betekent het ook één of meerdere dagen zonder je eigen auto.

Maar dat wil je niet! Kies daarom een verzekering die vervangend vervoer biedt als je schade hebt.

Gratis vervangend vervoer

Als jouw auto bij een schadeherstelbedrijf moet overnachten dan is het verleidelijk om een familielid te bellen om ‘taxi te spelen’. Maar veel reparaties zijn niet direct de volgende ochtend gereed. Dus dat wordt een ‘taxi-abonnement’ voor een paar dagen. En dan is vervangend vervoer wel zo praktisch. Centraal Beheer biedt gratis vervangend vervoer aan als je een WA+ of Allrisk autoverzekering hebt. Intussen laat jij je auto repareren bij één van de aangesloten schadeherstelbedrijven.

Diefstal

Schade is niet altijd een deuk. Het kan ook gebeuren dat jouw auto niet meer staat waar je hem hebt achtergelaten. Diefstal dus! In zo’n geval gaat er vrijwel altijd een wachtperiode in van 20 dagen voordat de verzekeraar gaat uitkeren. Deze periode geeft de politie de kans om jouw auto nog terug te vinden. Enkele dagen zonder auto is voor sommige mensen geen probleem. Misschien had je twee auto’s of laat jij je boodschappen gewoon een maandje bezorgen. Heb je wel behoefte aan een auto tijdens deze periode dan zorgt Centraal Beheer voor gratis vervangend vervoer, en dat voor die gehele periode. Kan je zonder vervangend vervoer dan krijg je van deze verzekeraar €20 per dag uitgekeerd als tegemoetkoming voor een periode van 20 dagen.

Niet afhankelijk van de tegenpartij

Als de schade NIET jouw schuld is dan zal Centraal Beheer de tegenpartij aansprakelijk gaan stellen. Maar ook dan hoef jij niet in de ‘wachtstand’ voor vervangend vervoer. Je hebt direct recht op een auto. Ook als Centraal Beheer nog aan het steggelen is met de verzekeraar van de tegenpartij.

Schade is al vervelend genoeg, het is fijn dat er wel een paar zekerheden zijn waar je van uit kan gaan. Wil je meer weten over de voorwaarden voor vervangend vervoer, kijk dan op de website van Centraal Beheer.