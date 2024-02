Prijzen Toyota GR Yaris: Nederland niet de ergste

De Toyota GR Yaris keert terug naar Nederland en naar verwachting niet voor de minste som, maar nu zijn wij niet de gebeten hond qua prijzen.

De Toyota GR Yaris is één van de meest besproken hot hatches van recente jaren. De term ‘bommetje’ beschrijft de auto steeds best goed, want het compacte ding met enorm brede widebody en lekker krachtige motor is een verademing voor een merk als Toyota.

GR Yaris

De krachtbron van de Toyota GR Yaris is een 1.5 liter driecilinder met een flinke 261 pk. Tijdens de meest recente update werd dit zelfs 280 pk. Die recente update moeten we het even over hebben. Ook al zou je zeggen dat zo’n driecilinder het verbruik en de uitstoot een beetje drukt, alsnog mag je een flinke zak geld achterlaten bij de Toyota-dealer. In combinatie met de Nederlandse wil voor dit soort auto’s (die is niet gigantisch) is het maar de vraag of de geüpdatete GR Yaris gaat aanslaan. Toyota gaat het wel proberen, maar de BPM-boete is weer groter geworden.

Het kan erger

In Nederland zou de Toyota GR Yaris net geen 70.000 euro gaan kosten, bevestiging daarvan houd je nog even tegoed van ons. Hoe leuk een auto ook is: 70.000 euro voor een driecilinder Yaris is echt heel veel geld. We kunnen het ook zo zeggen: wees blij. Voor het eerst kunnen wij onszelf langs de meetlat leggen van een ander nabij gelegen Europees land en zeggen: het valt allemaal wel mee.

Frankrijk

Frankrijk is namelijk serieus bezig met soortgelijke uitstootboetes als in Nederland en hun stijging is veel explosiever. De Toyota GR Yaris laat eigenlijk perfect zien hoe erg de stijging is. Wat je moet weten: Frankrijk introduceert een ‘uitstootboete’ voor elke gram CO2 per km die een auto uitstoot, boven de 118 g/km. Ook de aanschafprijs van de auto en hoe veel de auto boven die grens van 118 g/km zit wordt in acht genomen. Voor de Toyota GR Yaris, die met handbak 190 gram CO2 per km uitstoot en de automaat met 210 g/km, betekent dit erg slecht nieuws.

Volgens Caradisiac mag er namelijk bovenop de basis-vanafprijs van 46.300 euro nog 45.900 euro uitstootboete opgeteld worden, wat de prijs voor een GR Yaris laat beginnen bij 92.200 euro. De automaat maakt het nog bonter: daar is de boete het absolute maximumbedrag wat Frankrijk hanteert, namelijk 60.000 euro. De nieuwe Toyota GR Yaris met automaat gaat je dus 108.800 euro kosten in Frankrijk. Honderd duizend euro, voor een driecilinder Yaris. De vraag der vragen wordt dan zeer serieus: de GR Yaris is leuk, maar is ‘ie 110.000 euro leuk?

Zoals gezegd is vooral de stijging explosief: de boete van 45.900 euro was in 2023 nog maar 14.880 euro (bovenop het basisbedrag) en in 2022 zelfs 12.010 euro. Toen konden de Fransen ons nog uitlachen qua wat wij betaalden voor de GR Yaris. Nu zijn de rollen omgedraaid. Al vinden wij het Nederlandse bedrag ook niet voor de poes.