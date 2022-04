Geluid nieuwe C63 is stiekem best geinig (+video)

Het geluid van de nieuwe C63 is zo slecht nog niet. Lees en hoor hier op Autoblog wat je moet lezen en horen.

Het regent dikke auto’s deze week. Gisteren werd bijvoorbeeld de Mercedes-AMG C43 onthuld. Een 408 pk sterke plug-in hybride voor de milieubewuste zakenmama/papa met haast. Ondanks dat auto’s in die klasse (S4, M340i, C43) alles bieden wat je maar kunt wensen, willen sommige mensen nu eenmaal altijd meer, meer, meer.

Dus speciaal voor hen is er de nieuwe C63 op komst. Zoals wij allen weten zal dit model geen V8 meer krijgen. We hadden allemaal onze zinnen gezet op de zes-in-lijn maar ook dat gaat dus mooi niet gebeuren. Net als de C43 krijgt de C63 een heuse viercilinder.

Geluid nieuwe C63

Hofleverancier Nordschleife Spyshots Automotive Mike was aanwezig tijdens de Industry Pool-testsessies en legde de nieuwe C63 vast op de gevoelige plaat. Daarbij kunnen we de auto ook in beweging zien én horen. En ja, het is overduidelijk geen V8. Of zes-in-lijn.

De basis is de bekende M139-viercilinder. Die levert in de A45S al 421 pk, maar naar het schijnt weet AMG er nóg meer vermogen uit te persen. Meer dan 450 pk wordt er gesuggereerd.

Dat is alleen al op de verbrandingsmotor 42 pk méér dan de de C43 gecombineerd kan leveren. De elektromotor zal rond de 200 pk leveren. Het zorgt voor een systeemvermogen van 640 pk.

Niet verschrikkelijk?

Is het nu allemaal verschrikkelijk? Nee, natuurlijk niet. Uiteraard zal een donderdende V8 anders klinken dan een vier-in-lijn. Maar om eerlijk te zijn, wat we horen op de video klinkt best indrukwekkend. Er is een soort ‘basbox’ of iets dergelijkes gemonteerd, want ondanks dat het duidelijk een viercilinder is qua klank, hoor je met name lage tonen. Het had veel erger gekund.

Maak ook niet de vergissing door te denken dat dit gaat rijden als een Volvo V60 op steroïden. De C63 heeft de viercilinder in lengte gemonteerd met de bak erachter die primair achterwielen aandrijft. Dat is heel wat anders dan een voorwielaandrijver waarbij de elektromotor aan de achterkant af en toe mee mag doen. Zowel in rechte lijn als in een bocht. Althans, dat willen we maar wat graag uittesten!

Foto & videocredits: Automotive Mike via YouTube.

