McLaren 720S Miami is een week te vroeg

Of een dag te laat, als je kijkt naar dat Papaya Orange, toch de favoriete kleur van Willy67. Zit ook op deze McLaren 720S Miami.

het blijft maar dikke auto’s regenen vandaag. Na de Toyota Supra A91-MT met handbak en het geluid van de nieuwe C63 is het tijd voor een echte Supercar. In dit geval een McLaren, een merk dat eigenlijk alleen maar supercars produceert.

Hun ‘middenklasser’ is de 720S. Een treetje hoger dan de 540C, 570S en 600LT (die allemaal opgevolgd zijn door de Artura), maar onder de P1, Senna en Longtail. Van de 720S zijn dan ook weer de nodige uitvoeringen. Voor vandaag hebben we er weer eentje voor je.

McLaren 720S ‘Miami’

Het gaat om deze 720S ‘Miami’, speciaal in het leven geroepen om de Grand Prix van Miami luister bij te zetten. Deze wordt niet dit, maar het weekend erop verreden (6 tot en met 8 mei). Speciaal om dat feestje te vieren is er deze bijzondere 720S. Het is een coupé in een kleurstelling die moet refereren aan de auto’s waarmee Daniel Ricciardo en Lando Norris het moeten doen dit weekend.

Dat betekent een combinatie van matgrijs (onderkant van de auto) en matzwart (dak van de auto). Voor de broodnodige afwisseling zijn er ook glanzend oranje (Papaya Orange) en blauwe vlakken, die McLaren New Blue noemt. De remmen zijn oranje en de randen om de zwarte wielen zijn blauw.

Pirelli Hot Laps

Deze speciale McLaren 720S Miami zal acte de présence geven tijdens de Pirelli Hot Laps-ceremonie. Ook zal de auto staan te schitteren bij de Hospitality Unit.

Dan het nadeel: McLaren heeft verder niets gedaan aan de hardware. Niet dat de 720S standaard tekort schiet. De 4.0 V8 is goed voor 720 pk en 770 Nm. Daarmee kun je in 2,8 seconden naar 100 km/u schieten, alhoewel dat vast enige oefening vereist. De kans dat je een burnout maakt in plaats van accelereert is levensgroot aanwezig. Voor de topsnelheid heb je durf en ruimte nodig, maar 341 km/u is mogelijk.

McLaren gaat vijf van deze exemplaren vervaardigen. Prijzen zijn niet bekend, eveneens of je ‘m in Nederland kunt bestellen. Grote kans dat je wordt uitgenodigd om ‘m te mogen kopen.

