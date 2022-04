Toyota Supra A91-MT met handbak is officieel (komt naar NL!)

De Toyota Supra A91-MT is een speciale uitvoering met een handbak. Maar er is meer!

En nog een speciaaltje! Vanochtend werd het doek getrokken van de Porsche 911 Sport Classic. Nu is het tijd voor de Toyota Supra A91-MT Edition. Dat is eigenlijk de Supra hoe deze had moeten zijn.

Iedereen de prijzen van de vorige generatie Supra’s in de gaten houdt, weet dat je de handbak moet hebben. En verrek, dat is precies waaraan Toyota nu aan voldoet.

Handbak!

De Toyota Supra A91 MT-Edition heeft namelijk een handbak! Het lag al langer in de lijn der verwachting, maar nu is ‘ie helemaal officieel. Volgens Toyota is de transmissie een aangepaste bestaande unit. Wat de basis is, zeggen ze dan weer niet.

Wel dat er een stevigere koppeling is gemonteerd en de bak bestand is tegen het vermogen van de zescilinder. Ook is de eindreductie aangepast voor een betere acceleratie.

Motor Toyota Supra A91-MT

Daarmee komen we op het volgende punt. De motor is altijd de 382 pk en 500 Nm sterke BMW B58-zescilinder met turbo. Dat er een handbak in zit, wil niet zeggen dat het geen ‘slimme’ transmissie is. Zo is er wel degelijk software aan boord.

Deze zorgt ervoor dat de motor optimaal koppel levert wanneer de koppeling wordt ingedrukt en losgelaten. Als je de Supra in de sport-modus zet, dan werkt het systeem niet meer. Waarschijnlijk is het een dingetje om de efficiency iets te verhogen. Over prestaties wordt met geen woord gerept. Grote kans dat de versie met handbak langzamer is dan de automaat.

Toyota Supra A91-MT uitrusting

De Toyota Supra A91-MT zal een zeldzaam beestje worden. Toyota bouwt er namelijk 500 van en dan is het over en uit. Alle 500 exemplaren zijn voorzien van witte lak en cognac bekleding, heel erg chic.

Ook de zwarte gesmede wielen, het JBL-audiosysteem met 12 speakers en de rode emblemen zijn voorbehouden aan deze speciale editie.

Uiteraard gaat Toyota geen auto homologeren voor slechts 500 stuks. Er komt ook een ‘gewone’ Supra met handbak. Dan heb je altijd de 3.0 zescilinder.

De 2.0 viercilinder zal enkel leverbaar zijn met de automaat. Onze inschatting is dat dat ook zo zal blijven. Anders is het gat met de Toyota GR 86 wellicht ietsje te klein.

Verdere aanpassingen

Er zijn overigens nog meer wijzigingen aan de Supra. Zo zijn de schokdempers nieuw en is de kalibratie van de besturing aangepakt. Ook het actieve sper is aangepast en de veren zijn iets anders.

Het mooiste is dat de Supra met handbak ook naar Nederland komt. De auto zal in in de tweede helft van 2022 leverbaar zijn. Prijzen worden later bekendgemaakt. De Europese Supra heeft helaas alleen niet de 382 pk sterke motor, maar maximaal 340 pk. Gelukkig zijn ze goed te kietelen.

