Alfa Romeo probeert je weer over te halen een Giulia te kopen

Ah toe nou. Een Stelvio mag ook hoor.

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio. Ze bestaan nog. Je kunt ze gewoon nieuw kopen. Geen hond die het doet, maar het kan wel. Om dat nog maar eens te benadrukken komen de Italianen met een speciaaltje op basis van de twee modellen.

Deze special edition is zó exclusief dat je bijna zou denken dat ze je persoonlijk willen overtuigen er één te kopen. Slechts 63 stuks bouwen ze, wereldwijd. Daar zit natuurlijk een knipoog achter, zoals wel vaker.

Alfa Romeo Collezione

De Quadrifoglio Collezione-modellen zijn een eerbetoon aan het jaar 1963, toen het beroemde vierklaverlogo voor het eerst op een straatauto verscheen: de Giulia Ti Super. Dat was het moment waarop Alfa besloot dat de racerij niet langer alleen thuishoorde op het circuit. En precies dat gevoel proberen ze nu opnieuw op te roepen. Voel je hem al?

De auto’s worden, zoals het hoort, in Cassino gebouwd. Daar waar nog een beetje traditionele Italiaanse trots door de fabriek waait. Of wat er nog van over is. De auto’s zijn gespoten in Rosso Collezione. Deze kleur is geïnspireerd op Rosso Villa d’Este, dat ooit debuteerde op de 4C Concept. De kleur oogt bloedrood als de zon erop staat, maar is een stuk donkerder wanneer de zon onder is gegaan. Bij de Giulia is het rood nóg dieper en duisterder, terwijl de Stelvio een wat opener interpretatie krijgt.

Binnenin heeft Alfa z’n best gedaan. Leren dashboard, rood stikwerk en stoelen die zijn bekleed met een mix van leer en Alcantara. Elk exemplaar krijgt een geborduurd serienummer: “1 di 63”. Sparco-kuipen met koolstofvezel rugschalen maken het geheel af, net als extra carbon op het dashboard. Daarnaast is het dak van zichtbaar koolstofvezel.

De Alfa’s komen standaard met een Akrapovič-uitlaat en carbon keramische remmen. De 2.9 liter biturbo V6 zorgt dat er 520 pk tot je beschikking staat. Alfa noemt deze modellen Instant Classics, maar dat maken we zelf wel uit.

De Quadrifoglio Collezione-modellen zijn een nieuwe herinnering dat Alfa Romeo nog twee fraaie modellen in huis heeft. Deze 63 stuks per model zullen we vast wel slijten. Toch?