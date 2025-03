Nieuwe Audi A6 Avant komt zo, maar hier zie je hem nu al!

Voor wie net zo weinig geduld heeft als wij, de nieuw Audi A6 Avant in vol ornaat!

Lekker dan: heb je je weken, zo niet maanden voorbereid op een presentatie, blijkt iedereen in de zaal ‘m allang te hebben gezien. In dit digitale tijdperk lijkt het steeds vaker voor te komen dat autolanceringen wat minder spectaculair zijn doordat de beelden al op het internet verschenen. Zo zal het zo dadelijk ook gaan bij de nieuwe Audi A6 Avant.

Voor wie hier weleens vaker komt en een déjà vu-momentje heeft: het ligt niet aan jou. Twee weken geleden verschenen er ook al beelden online van de nieuwe A6 Avant. Dat was een vluchtig filmpje. Nu lijken we daadwerkelijk persfoto’s te hebben bemachtigd via roadcar19 en Wilco Blok.

Nieuwe beelden van de Audi A6 Avant

Kijk, dat lijkt er meer op. En nog steeds moet ik zeggen: de nieuwe A6 ziet er piekfijn uit. De grille is groot en indrukwekkend, de koplampen kijken dankzij de lijnen in de motorkap lekker boos en de luchtinlaten onder diezelfde lampen zijn gigantisch.

Ook vanachteren ziet de nieuwe Audi A6 Avant er smakelijk uit. Er is een grote diffuser die ondanks zijn afmetingen geen afbreuk doet aan het uiterlijk. En kijk eens op de hoeken van dat onderdeel: die uitlaatpijpen zien er machtig uit, nietwaar?

Er is ook beeld beschikbaar van de cabine. Ook dat ziet er allemaal piekfijn uit. De bestuurder is hier duidelijk de hoofdpersoon. Het middenscherm lijkt zo te zijn gedraaid dat ie gemikt staat op degene achter het stuur. Zoals dat tegenwoordig gaat, is er ook een speelschermpje voor de bijrijder.

Verder zal Audi je straks gaan vertellen over hoeveel verschillende ontwerpen licht je kunt uitstralen en andere oninteressante zware kost. Dat kun je allemaal om 14:00 uur horen tijdens de presentatie van de nieuwe stationwagon op YouTube. Waar we dan wel weer trek in hebben, zijn de specificaties. We mogen hopen op informatie over de prijzen, maar dat is misschien wat teveel gevraagd. Wat minder ondenkbaar is, is de aankondiging van een A6 Allroad.