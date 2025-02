BREEK: Audi lekt nieuwe A6 Avant met plofmotor!

De niet-elektrische nieuwe Audi A6 komt er binnenkort aan, maar hier alvast een voorproefje!

De regel dat alle Audi’s met een verbrandingsmotor een oneven getal hebben gaat niet meer op. De naamgeving van de Audi-modellen zou gedifferentieerd worden middels even en oneven getallen. Even voor EV’s, oneven voor brandstofmotoren. Totdat Audi kortgeleden een ‘of nee toch niet’-momentje had.

De opvolger van de Audi A6 – met verbrandingsmotor dus – blijft gewoon A6 heten, ook al was deze eerder aangekondigd als A7. Hij komt dus naast de huidige A6 e-tron in het gamma, die vorig jaar werd onthuld. Niet komende, maar de dinsdag daarop (4 maart 2025) komen de eerste officiële beelden van nieuwe A6 naar buiten. Tenminste, dat was de planning.

Lek van de nieuwe Audi A6 Avant

Vermoedelijk plaatste een iets te enthousiaste Audi-medewerker (per ongeluk?) al een presentatievideo van de A6 op YouTube. Voordat het filmpje offline werd gehaald, was het al te laat. De video gaat nu rond op YouTube en op Instagram, maar we hebben hem hieronder ook voor je. Gezien de professionaliteit van de video en het ontbreken van rare AI-details, lijkt de lek echt.

Wat valt er dan allemaal op aan de aanstaande negende generatie van de A6? De grille een stuk groter dan die van de elektrische versie. Dat is natuurlijk om de motor wat lekkerder te laten ademen, maar ziet er ook een stuk natuurlijker uit. Vanachteren heeft de nieuwe A6 veel overeenkomsten met de huidige A5. Datzelfde geldt voor het interieur waar Audi showt dat het panorama-dak geblindeerd kan worden.

Zoals gezegd hoeven we niet heel lang te wachten tot de officiële beelden komen van de nieuwe A6. Zie dit dus vooral als een voorproefje voor het echte werk dat op 4 maart verschijnt. Je mag ook al gaan bedenken of je liever wacht op een wat ruigere A6. Spotters hebben namelijk al een gecamoufleerde A6 Allroad-versie gezien tijdens testwerkzaamheden.