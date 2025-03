Zoek de verschillen: Audi A5 vs. A6 Avant

Nee, je ziet niet dubbel. Dit zijn twee verschillende modellen.

Mocht je het gemist hebben: vorige week is er een geheel nieuwe Audi A6 onthuld. De gewone A6 welteverstaan, met verbrandingsmotor. De verschillen met zijn voorganger zijn duidelijk, maar de nieuwe A6 en de nieuwe A5 zijn een stuk lastiger uit elkaar te houden. Daarom gaan we deze twee eens even naast elkaar zetten, zodat je straks weet wat wat is.

De Audi A6 is natuurlijk groter dan de A5, maar dat is een beetje lastig in te schatten als je één van de twee tegenkomt. Toch zullen we de maten even benoemen. De A6 Avant is 4,99 meter lang, terwijl de A5 Avant 4,83 meter lang is. Het scheelt dus 16 centimeter. De extra lengte zit ‘m vooral in de kont, het verschil in wielbasis is maar 3,3 centimeter.

Enfin, in dit artikel gaat het vooral om de visuele verschillen. Een belangrijke aanwijzing dat je met een A6 te maken hebt is de grotere grille. De A6 heeft een enorme muil, die zo’n beetje tot op de grond hangt. De grille van de A5 is een stuk platter. Nog een verschilletje: het logo zit bij de A5 volledig ín de grille, terwijl het logo bij de A6 boven de grille uitsteekt. Verder is de neus heel erg vergelijkbaar en de motorkap lijkt zelfs uitwisselbaar.

Van de zijkant wordt het pas echt lastig om de Audi A5 en A6 uit elkaar te houden. Een subtiel verschil is het knikje in de D-stijl wat de A6 wel heeft en de A5 niet. Los daarvan lijken de auto’s en profil verdraaid veel op elkaar.

Een trucje om de A5 en de A6 van achter uit elkaar te houden is het aantal lampjes tellen. De A5 heeft drie LED-elementen per achterlicht en bij de A6 zijn dat er vier. Beide modellen hebben een doorlopende LED-balk. Bij de A5 vormt deze balk één geheel met de achterlichten, maar bij de A6 is dit gespleten. Dat zie je alleen heel lastig op de foto’s, omdat de A6 zo nodig op álle persfoto’s een donkere kleur moest hebben.

Vanbinnen heeft Audi ook niet erg hun best gedaan om onderscheid te maken. Het dashboard en de middenconsole zijn gewoon identiek. En nee, we hebben niet per ongeluk twee plaatjes van een A5 gepakt. Het enige noemenswaardige verschil is het stuur, wat bij de A6 meer afgeplat is en andere spaken heeft.

Conclusie: je moet heel goed kijken om het verschil te zien tussen een A5 en een A6 Avant. Dat is in principe niks nieuws, Audi en Mercedes hebben er al heel lang een handje van om modellen op elkaar te laten lijken. Maar goed, beter twee fraaie modellen die op elkaar lijken, dan twee modellen die elk op hun eigen manier lelijk zijn.