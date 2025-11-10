Gelukkig: zilveren raamlijsten zijn nog niet dood

Kijk, zó stel je een 911 samen.

Het zijn tegenwoordig zwarte raamlijsten die de klok slaan. Op een 911 zien we helaas nog maar zelden zilverkleurige of chromen raamlijsten, terwijl die toch heel fraai zijn. Dat bewijst deze nieuwe special edition van Porsche.

Het gaat om de 911 GT3 ‘Ocelot’. Dit is een speciale one-off uitvoering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Porsche Latin America. De auto is geïnspireerd op de ocelot, een kleine katachtige die leeft in de bossen van Midden- en Zuid-Amerika.

De auto is uitgevoerd in de fraaie kleur Forest Green Metallic, met – jawel – zilverkleurige raamlijsten. Verder zien we de kleur zilver terug op de spiegels, deurgrepen, het spoilerlipje achterop en op de afdekking van de motor. De velgen zijn uitgevoerd in een two-tone combinatie van groen en zilver. Die hadden we liever helemaal in zilver gezien, maar ze staan alsnog niet verkeerd.

De binnenkant is minstens zo stijlvol uitgevoerd als de buitenkant. In het interieur treffen we een fraaie combi van Cohiba Brown leer, bruine stiksels en pepita stof. Een uniek detail is de ocelot op de hoofdsteunen.

Deze auto is zo stijlvol uitgevoerd dat je bijna vergeet dat het een GT3 is. Maar dat is het dus wel. De gelukkige eigenaar heeft dus een atmosferische boxermotor tot zijn beschikking, die 510 pk levert.

Zoals gezegd is deze 911 GT3 Ocelot een one-off, maar het is wel de eerste in een serie. Er volgen nog meer unieke uitvoeringen geïnspireerd op de cultuur en de natuur van Latijns-Amerika. Wie weet komt er ook nog een Cocaïne-editie met witte raamlijsten.