Scoor een echte M3 met nep carbon bij Domeinen

Wie biedt!?

Het is maandag, en dat betekent dat er weer een nieuwe lichting auto’s online komt van Domeinen. Je kunt dus weer een pareltje oppikken. Vandaag zit er een heuse BMW M3 tussen, van de vorige generatie.

Bij het bekijken van de auto vallen meteen een aantal zaken op. Ten eerste de aftermarket velgen, die behoorlijk afbreuk doen aan de auto. Ten tweede het carbonfolie op het dak en de voorbumper. Je zou bijna denken dat het een wannabe-M3 is, maar nee, het is gewoon een echte.

De M3 F80 is een tijdloze verschijning, maar deze uitvoering helpt absoluut niet. Met de zilverkleurige Competition-velgen zou deze auto er al honderd keer beter uitzien. En een ander kleurtje zou ook geen kwaad kunnen, want leasegrijs maakt de M3 ook niet spannender.

Dit is overigens de non-Competition versie, met 431 pk en 550 Nm. Met de DCT sprint deze auto in 4,1 seconde van 0 naar 100. Voor extra geluidsbeleving is de auto voorzien van een Akrapovic-uitlaat. Of dat echt een mooi geluid oplevert laten we even in het midden, maar er komt in ieder geval een bak herrie uit.

Volgens de teller heeft deze M3 145.604 kilometer gelopen. De hamvraag is in welke staat de auto verkeert. Het lijkt erop dat er al een tijdje niet meer naar omgekeken is, want de apk is in juli 2024 verlopen. Ook is er een startbooster nodig om de auto te starten. De beschrijving meldt verder dat niet alle functies op het dashboard naar behoren werken.

Hoe deze M3 er echt aan toe is? Er is maar één manier om erachter te komen: doe een bod op Onlineveilingmeester.nl!