Koop je binnenkort een Porsche 911 GT3 voor peanuts?

De Porsche 911 GT3 is een van de meest gewilde en daardoor kneiterdure auto’s op de markt. Maar koop je binnenkort GT3’s voor peanuts?

In de maand dat prijzen van occassions voor het eerst sinds april 2021 maand op maand zijn gedaald, vragen wij onszelf de vraag der vragen. Want ja, eigenlijk is er bij autoblog nog maar één auto die er echt toe doet op de redactie. De autoblog garage laat immers wel zien dat wij net zo zijn als jullie allen en vooral kiezen voor Duits premium. En als je dan ook nog een dino bent die van atmosferische, hoogtoerige motoren houdt, die hun kracht naar de achterwielen sturen via een handbak, is er nog maar één optie over. De Porsche 911 GT3.

Prijzen hard gestegen…maar…

Nu is de basisprijs van zo’n GT3 al niet mals, maar helaas biedt ook de tweedehandsmarkt zeker niet de uitkomst. Sterker nog, waar vroeger gold dat het moment dat je je nieuwe auto van het terrein van de dealer afreed, al zo’n 10-15 procent van de waarde verdampt was, komt er bij een GT3 op dat moment zomaar een ton bij. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding en zodoende houdt Jijbuizer Four Wheel trader de markt voor GT3’s scherp in de gaten. Daar maakt hij vervolgens ook kekke grafiekjes van. Bij de GT3 van de generatie 991 resulteert dat bijvoorbeeld in dit soort fraaie getrokken lijntjes:

Vraag iets minder, aanbod veel hoger

Zoals je ziet is er van de zomer van 2020 naar de zomer van 2021 opeens een enorme stijging opgetreden in de prijzen vaan 991 GT3-tjes. Zoals je ook ziet is de facelift nog een stuk populairder en daardoor duurder dan de prelift. Mogelijk komt dat door de reputatie voor motorproblemen die de ‘991.1’ heeft, maar dat weten we niet. Wat je wel ziet gebeuren is…dat de prijzen afvlakken (991.2) of zelfs dippen (991.1). Volgens de analyse van Four Wheel Trader is dit een significant verschil, dat bovendien gepaard gaat met (veel) meer aanbod op de markt.

Investering?

Het zou mooi zijn als de GT3 niet meer zozeer een financiële investering wordt maar gewoon wat een supercar ooit was: een grof afschrijvende investering in plezier. Maar het is natuurlijk te vroeg om te stellen dat dit definitief de kentering wordt op weg naar goedkopere prijzen voor de 911 GT3. Feit is in ieder geval wel dat de prijsontwikkeling momenteel geen stijle schans naar de sterren en daar voorbij meer is. Houd daar dus even rekening mee, als je een GT3 gaat kopen.