Steeds meer motoren op de Nederlandse dijken

Er zit stevige groei in het aantal motorrijders in Nederland.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die opeens in het weekeinde niet meer met de Volkswagen Golf of Tesla Model 3 van de baas naar je verjaardag komt, maar op zijn nieuwe motor. Vroeger zeiden we dan, ach Ome Kees zit in zijn midlifecrisis. Tegenwoordig is alles anders, want nu rijdt iedereen en zijn moeder motor.

Ook wij op de Autoblog redactie hebben in de persoon van @michaelras onze eigen motormuis in huis. In zijn geval geen midlifecrisis uiteraard (ik blijf hier graag nog even werken), maar hij moet wel steeds meer voetjes en handen uitsteken op zijn ritjes over de pittoreske Nederlandse dijkjes.

Want waar ondergetekende graag lafjes droog en koel/warm in de auto blijft zitten, zijn er steeds meer Nederlanders die juist een motor kopen. Alleen in oktober van dit jaar zijn er al een kwart meer motoren geregistreerd dan in oktober 2022.

Deze trend is overigens niet van één maand, maar ook over het hele jaar bekeken zijn er tot nu toe al dik 15 procent meer motoren op kenteken gezet dan in 2022.

Weekeinde rijders

Waar voorheen de motorrijder vooral lekker ontspannen in het weekeinde met mooi weer over de Lekdijk ging scheuren met zijn maten, is dat nu wel anders. De stijging is volgens Martijn van Eikenhorst van de RAI Vereniging ook op een andere manier te verklaren.

Het lijkt er volgens hem op dat steeds meer forenzen de motor ontdekken als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. Lekker tussen de files door en nooit een trein die uitpuilt of te laat is. En heel duur natuurlijk.

De groei zit hem ook in jongeren. Die gaan vaker een motorrijbewijs halen dan voorheen. Wellicht heeft het er ook mee te maken dat motorrijden ook goedkoper is dan het bezitten van een auto, maar dat is een onderbuikgevoel dat we hier zelf voor onze rekening nemen.

Nog even voor de volledigheid dan, welke merken kopen wij Nederlanders dan het allerliefst? Op nummer 1 staat Yamaha, op nummer 2 BMW en op nummer 3 Kawasaki.