Genesis gaat AMG aanpakken (en M ook)

Hoe meer bedrijven AMG en M hard aanpakken, hoe beter. Nu is de tijd voor Genesis.

Genesis heeft de vaart er goed in zitten. De afgelopen 10 tot 15 jaar probeert het merk voet aan de grond te krijgen in de VS. Iets dat goed lijkt te lukken. Nu is Europa aan de beurt. Speciaal voor onze markt is er een Shooting Brake en een hele range aan elektrische auto’s.

Maar daar stopt het niet bij, want Genesis gaat AMG en M voorzien van concurrentie. Uiteraard zal het gaan om elektrische concurrentie. Er komt dus geen Shooting Brake met biturbo V8 en achterwielaandrijving. Da’s jammer.

Extra veel performance

Dat doet Genesis bewust omdat het past bij een premium luxemerk. Er moet namelijk wel voldoende onderscheid zijn. In principe is deze strategie niet heel erg onconventioneel. De Golf R heeft een zustermodel, de Audi S3. Maar het topmodel van de A3-lijn, de RS3, is dan wel weer uniek.

Een voorbode voor deze bijzondere serie van Genesis wasren de X Coupé, Convertible en Speedium (afbeeldingen boven). Op dit moment is het Zuid-Koreaanse merk aan het kijken of het überhaupt mogelijk is om deze auto’s te bouwen.

Qua animo zal het wel snor zitten, want de auto’s werden zeer goed ontvangen. Ten tweede zal Genesis kijken of er een business case is. Ze moeten er natuurlijk wel geld aan kunnen verdienen.

Genesis gaat AMG aanpakken onder eigen naam

En dan brandt natuurlik de vraag op onze lippen: komt er ook een aparte divisie? Nee, dat dan helaas weer niet. Althans, voor nu. Genesis wil eerst zijn eigen naam versterken en nog niet een submerk lanceren. De extra snelle, sterke en dikke versies verschijnen onder de eigen merknaam. Hopelijk komen ze daar op terug: de N-badge heeft voor Hyundai geen windeieren gelegd.

Niet alle modellen die naar Europa komen zullen meteen elektrische zijn. Toto 2030 verkoopt men ook auto’s met een conventionele verbrandingsmotor. Alhoewel het ons niets zo verbazen als we dan ‘conventionele elektromotor’ en ‘ouderwetse verbrandingsmotor’ zeggen.

Via: Autocar