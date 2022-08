Hyundai toplimo nu DUURDER dan Audi A8

De toplimo van Hyundai is gewoon kostbaarder dan een nieuwe Audi A8.

Hyundai en Kia gaan lekker op het moment. Beide merken waren typische value-for-money merken in de jaren ’90 voor mensen die op zoek waren naar basaal transport. Intussen hebben ze de middenklasse volumemerken in de zak. Voorbeeldje: de Kia Ceed verkoopt beter dan de VW Golf in Nederland. Ja, laat dat eventjes inzinken.

Naast Kia en Hyundai behoort ook Genesis tot dezelfde groep. Dat merk is nu leverbaar in enkele Europese landen (Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk), maar is vooralsnog hier niet te krijgen.

Toplimo Hyundai duurder dan een A8!

Maar de luxe merken kunnen beter op hun tellen letten, want ook met dit merk blijven de Zuid-Koreanen stappen makken. De prijzen van de Genesis G90, het absolute topmodel, zijn bekend gemaakt.

Vroeger was Genesis steevast goedkoper dan andere premiummerken als Cadillac, Jaguar, Lincoln, Mercedes-Benz, Lexus, BMW en Audi. En nu? De nieuwste toplimo – de Genesis G90 – is duurder dan de Audi A8! De instapprijs is 88.400 dollar, terwijl de grote Audi er al is voor 86.400 dollar. De Genesis is ook 12 mille duurder dan de Lexus LS! Dit soort prijzen hanteer je niet als er geen vertrouwen is.

Maar wat krijg je dan voor het geld?

Er is uiteraard wel een enorme anaconda onder het gras. Genesis rust de auto’s vrij luxe uit, terwijl op de Audi A8 zo voor 50K aan opties kunnen worden besteld. Dingen als B&)-installatie, panoramadak, luchtvering, softclose-deuren en zo zitten er allemaal op de grote Hyundai toplimo. Ook zit er een dikke motor in, de 3.5 V6 turbo is namelijk goed voor 375 pk en 510 Nm aan koppel. Lekker man!

Het feit dat de nieuwe Genesis-modellen niet meer zo goedkoop zijn, lijkt bijna een goede zaak. In deze klasse iets ’te goedkoop’ aanbieden heeft niet altijd het gewenste effect. We zijn ook best benieuwd hoe klein het gat met de Duitse tegenstrevers is. Tijd voor een Genesis-duurtester, wellicht?

Meer lezen? Dit zijn de duurste toplimousines van Nederland!