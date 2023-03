Hamilton niet meer eerste rijder van Mercedes

De recordkampioen Lewis Hamilton is niet meer de eerste rijder van het team.

De eerste twee races zijn inmiddels achter de rug, waardoor we al een paar conclusies kunnen trekken. Red Bull is de grote favoriet, Aston Martin is de grote verrassing en Lewis Hamilton gaat zijn achtste wereldtitel niet binnenslepen dit seizoen. Nu is het nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar zelf lijken ze er niet meer in te geloven. Sterker nog, volgens The Race is Hamilton niet eens de teamleider van Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Dat laatste is natuurlijk zeer opmerkelijk. Lewis Hamilton is zevenvoudig wereldkampioen en doet het nog steeds bovengemiddeld goed. Waar je bij sommige oude coureurs het scherpe randje eraf zag gaan, lijkt daar bij Lewis Hamilton weinig sprake van te zijn. Wat dat betreft is het dus vreemd dat Lewis niet meer de teamleider is tussen de twee coureurs.

Lewis Hamilton niet meer eerste rijder

George Russell loopt nu ook voor. In het kwalificatieduel staat het 2-0 en hel even stond Russell voor in het kampioenschap (totdat Alonso zijn podium weer terug kreeg).

Lewis Hamilton heeft zich – naar verluidt – erbij neergelegd dat het dit jaar niet gaat gebeuren. Hij zal zijn team gaan helpen om het lek boven te krijgen. Dit lijkt op dezelfde tactiek van vorig jaar.

Toen gebruikte men Hamilton als een soort testcase om rare experimenten op uit te voeren. Wellicht komen ze dan ineens de goede afstelling tegen die werkt bij de auto. Russell wordt dan ook op een conventionelere afstelling gezet om zo op een veilige manier de punten binnen te hengelen.

Aflopend contract

Voor Mercedes is deze situatie op zich nog niet eens zo heel erg onhandig. Ondanks dat Hamilton grote dingen gedaan heeft voor team, is hij natuurlijk al wat ouder. George Russell is wat dat betreft de toekomst van het team.

Al helemaal qua contracten, want Hamilton zijn verbintenis loopt namelijk na dit seizoen af. Mede daardoor gonst het van de geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen alsnog een overstap maakt naar een ander team om daar het absolute record (acht kampioenschappen) in de wacht te slepen.

Dan is het nu tijd voor de hoognodige nuance. Hebben de Britten hier een punt? Om met Kimi Räikkönen te spreken: bwoah. We zijn nog maar twee races onderweg, natuurlijk. Mercedes zal gedurende het seizoen behoorlijke stappen maken. Dat is vorig seizoen ook gelukt. Daarbij is de betrouwbaarheid van die tanks uit Brackley zeer goed te noemen.

Ook is het nog altijd een kampioenschap-winnend team: deze mensen weten wat erbij komt kijken. Dan als laatste nog iets: Red Bull MOET nu wel scoren, want die krijgen straks issues met de beperkte tijd in de windtunnel. Het is vooral de vaag in hoeverre ze bij Red Bull daar last van krijgen.

