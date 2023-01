Deze bloedmooie cabrio gaat in productie!

Het gaat toch gebeuren: de prachtige Genesis X Concept van vorig jaar komt echt bij de dealer!

Er is veel te doen rondom autodesign in de moderne tijd. Of design mooi is, is natuurlijk altijd een mening. Toch zijn er merken die toegeven dat hun designs expres zijn gemaakt om te polariseren (kuch BMW) en ook dat is een strategie.

Genesis

De Koreanen hebben momenteel designtechnisch hun zaakjes prima op orde. Niet alleen zijn recente Kia en Hyundais zeer bijzonder ontworpen, ook het luxemerk van Hyundai genaamd Genesis maakt furore met hun designs. Veel mensen vinden de meest recente Genesissen mooie auto’s en toegegeven: het merk geeft daar vele redenen voor als je ziet wat er momenteel in hun showrooms staat.

Genesis X

En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat Genesis níét in de showrooms heeft staan, maar nog op de tekentafel heeft liggen. Dan hebben we het over de Genesis X. Dat begon als één model, maar is nu een kleine familie. Het begon namelijk als de Genesis X Coupé in 2021, een tweedeurs coupé met een elektrische aandrijflijn en een goddelijk design.

Daar kwam halverwege vorig jaar de Genesis X Speedium Coupé bij, een soort alternatief design voor de X. De daklijn doet vermoeden dat het een vierdeurs is (maar hij heeft er gewoon twee), maar het bewijst wel dat Genesis meer wil met de X dan een enkel showmodel.

Laat vorig jaar kwam daar een laatste variant bij, de Genesis X Convertible. Ook dit is weer een soort evolutie van het ontwerp, met nu als belangrijkste verandering dat ‘ie dakloos is. Als een soort elektrische Mercedes S-Klasse Cabrio is het een zeer aantrekkelijke auto en er zou nog markt voor zijn ook. Genesis kon steeds niet bevestigen of de plannen voor de X-modellen ook in de showroom plaats vinden, maar lijkt daar nu wel iets over los te laten.

Genesis X Convertible in productie!

Bij de strategie van Genesis om over te gaan op volledig elektrisch is er kennelijk genoeg ruimte voor de X, want Genesis onthult dat ze hem als halo car in productie willen nemen! Er wordt gesproken over een ‘premium electric coupé’, maar ook de cabrio lijkt naar de showrooms te kunnen komen. Dit alles maakte Luc Donckerwolke bekend op de jaarlijkse bestuursvergadering van Genesis. Hij maakte het nieuws bekend aan de aanwezige Genesis-dealers volgens de voorman van de Amerikaanse Genesis-dealers, Peter Lanzavecchia.

Halo car

Zoals gezegd moet de Genesis X echt een halo car worden. Dat betekent dat volumes waarschijnlijk laag blijven en de auto vooral gaat laten zien wat Genesis kan en wil in hun line-up. Hij wordt dus elektrisch, maar de aandrijflijn werd niet specifiek bekend gemaakt bij het presenteren van de concept. Die houden we dus nog tegoed. Er is al wel een prijsklasse bekend gemaakt: Genesis wil 200.000 tot 300.000 dollar vangen voor de X. Maar, Lanzavecchia zegt dat de dealers ‘veel ingeruilde Bentley Continental GT(C)’s verwachten’.

Hoe, waar en wanneer de Genesis X precies de showrooms bereikt moeten we nog even afwachten. Nederland heeft (nog) geen Genesis-dealers, dus voor ons wordt het importeren. (via Automotive News)