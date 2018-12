Geniaal: bestelbusje met ingebouwde sauna

Lekker met je blote tokus achterin het busje plaatsnemen.

Vergeet Center Parcs en al die andere aanbiedingen op Groupon. Een uitje achterin deze Toyota HiAce is wat je wil. Iemand is zo creatief om het busje om te bouwen tot een rijdende sauna. Het ding staat in Zweden en is nog te koop ook.

De achterkant is flink omgebouwd. Geheel in Scandinavische stijl is de basis van hout en zijn er zelfs bankjes geïnstalleerd. De ingebouwde houtkachel zal de temperatuur lekker doen stijgen, waardoor het zweten geblazen is achterin de Toyota.

Het busje komt uit 2000 en heeft tussen de 30.000 en 35.000 kilometer gereden, wat niet heel veel is voor een 20 jaar oude bestelauto. Men vraagt 100.000 Zweedse kronen voor de auto, wat omgerekend neerkomt op bijna 10.000 euro. Foodtrucks zijn het helemaal tegenwoordig, dus waarom geen mobiele sauna?

Liefhebbers kunnen hier terecht. In de zomer kun je nog wat bijverdienen door campings af te gaan. Reken maar dat hier animo voor is onder bepaalde groepen. Er is wel een nadeel. Omdat het om een vrij oude diesel gaat, kun je niet operationeel zijn in binnensteden met een milieuzone. Balen!