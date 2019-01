BREEK: De nieuwe Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport

En, heeft 'ie een zespitter, of gewoon een opgevoerde vierpitter?

Het is een zespitter! En een atmosferische ook nog eens. Dit is misschien nu al hét beste autonieuws van 2019. Het kan dus nog. Na de introductie van de 718-generatie van de Boxter en de Cayman was het natuurlijk een kwestie van tijd voordat er ook weer een GT4 zou komen. Doch gezien de laatste ontwikkelingen bij Porsche vroegen we ons af of de auto überhaupt een kans zou hebben de vorige generatie te evenaren. De standaardversies van de nieuwe Boxster en Cayman verloren immers twee cilinders. Zelfs al zou de nieuwe GT4 ‘de motor van de 911 Carrera’ krijgen volgens het recept van diens voorganger, dan zou dat dezer dagen een zespitter met een stofzuiger betekenen. Linksom of (en) rechtsom doet dat toch af aan de ‘pure’ beleving en laat dat nu juist zijn waar de Cayman GT4 in uitblonk.

Gelukkig was onze vrees ongegrond. Zojuist kregen we op deze donderdagavond zomaar een berichtje in de brievenbus waaruit blijkt dat de nieuwe GT4 verrassend lekkere specs heeft. De 718 Cayman GT4 Clubsport, zoals Porsche de auto zelf noemt, krijgt de beschikking over een atmosferische, 3.8 liter grote zespits boxermotor met 425 pk. De motor levert daarmee 40 pk meer dan die in de vorige Cayman GT4. Het gewicht van de GT4 Clubsport bedraagt 1.320 kilo en de auto heeft wederom verschillende 911 GT3 goodies onder het blik. De voorwielophanging is overgenomen van de 911 GT3 Cup. Het remsysteem bestaat rondom uit stalen pizza’s met een diameter van 380 millimeter. Standaard wordt de Clubsport geleverd met een gelaste rolkooi, een racekuipstoel en een zespunts racegordel.

Tot zover het goede nieuws, want nu komen we bij de ‘minpuntjes’. De power wordt via zestraps PDK naar de achterwielen gestuurd, net als bij de vorige GT4 Clubsport. De vorige GT4 (rijtest) zonder de toevoeging ‘Clubsport’ had wel gewoon een handbak. Maar het is de vraag of deze versie überhaupt terugkomt.

Porsche rept in het persbericht namelijk nog niet over een straatversie van de auto. Voorlopig wordt de GT4 in twee varianten geleverd aan coureurs, namelijk als ‘Trackday’-versie (134.000 ex belastingen) of als ‘Competition’-versie (157.000 euro ex belastingen). Het zou dus kunnen dat Porsche weliswaar niet zwicht voor het castreren van de GT4 door er twee cilinders af te halen en er een turbo op te schroeven, maar dat dit tevens betekent dat alleen coureurs er nog van kunnen genieten…Of dat inderdaad zo is zal de tijd moeten leren.